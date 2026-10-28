Un muerto y más de sesenta heridos dejó como saldo un trágico accidente de tránsito registrado entre cuatro vehículos en la carretera Interoceánica Norte, en el tramo de la vía Piura hacia Chulucanas.

Múltiple choque. El hecho se registró a las 06:20 de la mañana de ayer martes, en el kilómetro 247 del tramo Piura-Olmos.

Según las primeras indagaciones policiales, el múltiple choque ocurrió entre cuatro ómnibus de transporte público, por razones que se investigan.

Producto de la fuerte colisión murió instantáneamente Freddy Alexander Córdova Adanaqué, de 36 años, quien viajaba en el interior del ómnibus de transporte de placa de rodaje B5U-950.

Tras recibir la alerta de la Central de Emergencias, el personal del Destacamento de Protección de Carreteras Piura, bajo el mando del Comandante PNP Óscar Manuel Choquehuanca Zapata y el SS.PNP César Enrique Zúñiga Pérez, acudió al lugar para las labores de auxilio y rescate.

Al llegar, encontraron en el lugar cuatro buses chocados y atrapado entre los fierros retorcidos el cuerpo sin vida de Córdova Adanaqué, el cual fue retirado del bus siniestrado tras un arduo trabajo. Su cuerpo por orden del representante del Ministerio Público fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de Piura para realizarle la necropsia de ley respectiva.

Asimismo, la policía procedió al traslado de urgencia de los heridos hacia la Clínica Miraflores. Entre las personas auxiliadas e ingresadas por el área de emergencia figuran Sandra Berrú Ruiz (34 años), Lesly Astudillo Rugel (26 años), Celania Carrasco Nizama (39 años ) y Florentino Márquez Maza (45), junto a aproximadamente 60 pasajeros más que vienen siendo atendidos en dicho centro médico debido a las múltiples heridas presentadas.

En tanto, los conductores de los ómnibus de placas B3F–964, H1G–965, B5U–950 y B6B-963, Mario Adanaqué Martínez (34 años), Jhon William Navarro Murguía (44 años), José Tume Tume (65 años) y Manuel Sánchez Borja (52 años), respectivamente, quedaron en calidad de detenidos por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio culposo), así como por lesiones personales y daños materiales.

Las intervenciones y diligencias de ley fueron puestas a disposición de la comisaría de Tacalá para el esclarecimiento de las causas del accidente.