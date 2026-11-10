Un oficial de la policía fue intervenido, acusado de agredir a su pareja sentimental y resistirse violentamente a la detención por parte de sus colegas, en la provincia de Paita.

La intervención ocurrió la madrugada de ayer lunes en la I etapa del asentamiento humano Marco Jara, luego de que un teniente, al parecer en presunto estado de ebriedad, agredió a su pareja.

Fueron los vecinos quienes llamaron a la comisaría de Ciudad del Pescador al escuchar y observar una fuerte discusión y agresión contra una mujer en las inmediaciones de un restaurante situado en la manzana J. La policía al llegar encontró a la presunta agraviada de 27 años, en el interior de un auto blanco en evidente estado de afectación emocional.

En ese momento apareció el teniente de la PNP, Carlos Alberto Montero Coyantes, de 31 años, quien al parecer se encontraba ebrio, quien en forma desafiante y violenta habría arrojado su placa distintiva contra el tórax de un suboficial, además los insultó y amenazó con solicitarles su baja institucional, entre otros improperios.

Ante la actitud violenta del oficial, los policías aplicaron los protocolos de uso de la fuerza; sin embargo, el policía además reaccionó de forma descontrolada propinando patadas, escupitajos y un severo golpe con la rodilla en la zona pélvica de uno de los uniformados.

Se conoció, además, que cuando el oficial era trasladado en el patrullero habría continuado con las agresiones incluso dentro del vehículo policial, donde el oficial detenido mordió el dedo pulgar de uno de los custodios encargados de su traslado.

A pesar de que la víctima decidió no denunciar, la Fiscalía Especializada en Delitos de violencia dipuso que el CEM, Udavit y personal policial acudan al domicilio de la supuesta agraviada en Chiclayo y se le abrió una investigación en su contra por los delitos de lesiones, violencia y resistencia a la autoridad.