Miles de fieles y peregrinos de diferentes partes del país y del extranjero llegaron hasta la ciudad de Paita para agradecer los milagros concedidos a la “Virgen de Las Mercedes” y pedir por otros, sobre todo la salud de sus seres queridos.

La ciudad de Paita fue invadida de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, quienes con una devoción y fe inquebrantable llegaron para rendirse a los pies de “La Mechita”, como cariñosamente le dicen.

Alrededor del templo San Francisco, pese al fuerte y sofocante sol, se formaron largas colas para ingresar a venerar a la Patrona de las Fuerzas Armadas.

“Vengo desde Talara para pedirle por mi suegro, mis padres. Llevo 9 años caminando, este año ha sido fuerte y he sentido mucho dolor, pero estamos acá, que viva la fe católica”, dijo un peregrino mientras se arrastraba hacia el templo de la Virgen de Las Mercedes.

El joven Juan Carlos Távara, pese al dolor y ampollas en los pies por la larga caminata que emprendió desde la ciudad de Talara, llegó para suplicar por la salud de sus abuelos y pedir que una pequeña de tan solo 2 años vuelva a caminar.

“Le pido a la Virgen que por favor la niña vuelva a caminar y para que mi abuelo se recupere. El camino ha sido pesado, pero siempre en oración podemos llegar. Es mi primer año de penitencia y mi segundo año de peregrinación”, contó Carlos Távara.

Olga Espinoza Merino, que llegó acompañada de su nieta desde la ciudad de Tumbes, afirmó que llegó hasta Paita para pedirle por su salud, sobre todo de su vista.

También llegaron a bordo de sus motocicletas los integrantes de la Hermandad Pirhua Bikers, para cumplir por tercer año consecutivo con su promesa.

“Estamos aquí para cumplir con la promesa a la Virgen de Las Mercedes, luego iremos a ver al Señor Cautivo de Ayabaca, para pedirles que nos protejan en nuestra ruta”, dijo José Elías Flores Flores.

En tanto, el administrador Apostólico, monseñor Guillermo Elías Millares, presidió la celebración de la Santa Misa de Fiesta, en honor a la Virgen de las Mercedes.

En su homilía, monseñor resaltó la fe de los piuranos, sobre todo a “La Mechita”, pero también la inseguridad que existe en Piura y Tumbes.

“He recorrido casi el 100% de Tumbes y el 90% de Piura y he visto con alegría la fuerza vital en estas regiones, pero he visto el dolor, las obras postergadas, la situación de hambre, desolación, inseguridad en que vivimos (...). María no solo quiere flores, fiestas, que peregrinemos, María quiere tu corazón”, dijo Elías.

Monseñor le pidió a la Virgen que cuide y proteja a todos los piuranos y peruanos.

En la misa estuvieron presentes la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, los congresistas piuranos Eduardo Castillo y Miguel Ciccia, además, el alcalde de Paita, Pedro Cuadros, y el jefe regional de la Compañía de Bomberos de Piura.

Asimismo, se registró gran caos vehicular en los alrededor y la presencia de muchos ambulantes.