Un grupo de pobladores del sector noroeste del distrito de Castilla bloqueó el puente La Primavera para exigir que se agilice la licitación de la obra de agua y alcantarillado de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Ellos aseguran que pagan el agua más cara del país.

La mañana de ayer, los moradores de diferentes asentamientos, portando carteles bloquearon por unos minutos el puente La Primavera, como medida de protesta por la no licitación del proyecto de agua y alcantarillado para los 96 asentamientos.

“El problema es que no creemos por las constantes postergaciones que hace el Ministerio de Vivienda. Ahora pretenden convocar para un nuevo expediente técnico, lo que quiere decir que todo el presupuesto se pierde. La gente ya no puede seguir padeciendo por faltade agua y desagüe, ya no hay lugares para hacer silos”, dijo el dirigente del Comité de Monitoreo Participativo de la mencionada obra, José Sarduón.

Añadió que están a favor de que se integren los nuevos 15 asentamientos a la obra, tal como lo anunció el ministerio de Vivienda.

“Queremos que se haga un proyecto y exista agua en cada caso. Necesitamos instalar una mesa técnica de profesionales de Piura para que nos informen claramente sobre el proyecto, queremos cosas claras”, afirmó Sarduón.

Los manifestantes resaltaron que ellos cancelan el agua más cara del país.

“Pagamos un promedio de 15 soles diarios, que al mes serían 450 soles. Pagamos el agua más cara del país”, resaltó Sarduón.

Ellos indicaron que el agua que compran a diario no saben si es apta para el consumo humano.

“No sabemos si el agua que nos venden a diario es apta, ponemos en riesgo a nuestros hijos, ancianos. Pedimos atiendan nuestras necesidades”, dijo la moradora Vilma Silva

Cuestionaron la no participación de los alcaldes de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y del gobernador regional en la marcha de ayer.

“Cada uno jala por sus intereses y no se ponen de lado de la población”, señaló Sarduón.

Exigieron al Gobierno Central que atienda urgentemente a Piura. Los pobladores denunciaron que un grupo de policías los agredió cuando intentaron defender a una mujer.