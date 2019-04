Víctimas mortales de fatídico accidente serán sepultados hoy en Piura

Síguenos en Facebook

Los cuerpos de los ocho fallecidos en el fatífico accidente ocurrido en Huaura llegaron ayer hasta el aeropuerto de Piura, en donde fueron recibidos en medio de lágrimas y arengas por parte de los familiares, partidarios apristas y amigos. Los parientes de uno de los tripulantes fallecidos exigieron que la empresa “Sechura Tours” sea sancionada por haber llevado a un menor de edad sin autorización.

RECIBIMIENTO

Ayer en horas de la mañana llegaron al aeropuerto de Piura , en vuelos diferentes, los féretros de los ocho víctimas mortales del accidente acontecido cuando una delegación aprista se dirigía a Lima, a las exequias del expresidente Alan García.

Los cuerpos de los seis militantes apristas y de los dos menores, tripulantes de la empresa “Sechura Tours”, fueron recibidos entre lágrimas y arengas partidarias por parte de sus familiares y amigos. El dolor embargó a los presentes por lo que algunos se desmayaron por la fuerte emoción al ver a sus seres queridos.

En medio del tenso recibimiento, el tío del fallecido Cristofer E.S (17), Luis Elías, informó que su sobrino viajó a Lima sin autorización de su madre obligado por la empresa “Sechura Tours”, en la que trabajaba desde hace dos años como encargado de limpieza. Elías se enfrentó en una discusión con los apristas por no verificar esta situación de informalidad.

“Él es un menor no le pidieron documentos, mi sobrino se comunica con su familia cuando ya estaba viajando, allí recién le dieron el celular para que hable con su mamá”, reveló Elías.

Sus familiares señalaron que los representantes de la empresa “Sechura Tours” hasta el momento no se acercan para hacerse cargo de los gastos del sepelio. Exigen que se investigue lo sucedido pues la empresa operaba en la informalidad.

“Pedimos apoyo porque somos de escasos recursos económicos y no tenemos un nicho para nuestro sobrino, el partido aprista no se va hacer responsable”, dijo su tío José Solano.

La familia contó que Cristhofer era el sustento de su hogar ya que su progenitora es madre soltera y tiene hijos menores. Los restos del menor son velados en el asentamiento Consuelo de Velasco Mz R-Lote 12.

HOMENAJE

El féretro de Cristian Timaná fue llevado al local aprista, en donde sus compañeros del partido le rindieron un sentido homenaje y colocaron la bandera aprista encima de su ataúd. En el recinto, los dirigentes resaltaron el fervor aprista de los que partieron, quienes serán siempre recordados. Se realizó un breve acto de liturgia.

Timaná era un joven político de 18 años, cuyo sueño era ser regidor. Sus vecinos y amigos lo recuerdan como un estudiante de Derecho con proyectos a futuro. “Era polifacético, hacía esculturas, cantaba música criolla e iba a grabar una canción”, dijo Irma Saavedra Gonzales, vecina del A.H San Pedro, en donde vívía el fallecido con su familia.

sobreviviente.Uno de los partidarios apristas es el sobreviviente de esta tragedia. Se trata de José Quilcate Gallegos, quien iba en el primer asiento del panorámico en el segundo piso del ómnibus y sobrevivió a la muerte ya que se colocó el cinturón de seguridad. Sus acompañantes fallecieron.

“De los ocho que iban arriba en la parte delantera siete murieron y yo fui el único que me salvé, no salí expulsadopor la ventana porque me puse el cinturón media hora antes, gracias a Dios estoy aquí para contarlo, fueron segundos en que sentí el impacto y luego bajé para ayudar a mis amigos”, dijo Quilcate.El militante presenta heridas en la cintura, brazos y vista derecha.

Los féretros de los sullaneros fallecidos en el violento accidente ocurrido en la ciudad de Huaura, en Lima, llegaron la mañana de ayer a Sullana, en medio del dolor de sus familiares, amigos y militantes del partido de la estrella.

VELORIO

La trabajadora de la subregión de obras “Luciano Castillo Colonna”, Greta Aponte Olaya (42), ya se encuentra reunida, literalmente, con sus familiares y compañeros de trabajo, quienes la esperaban en su vivienda ubicada en la urbanización Jardín.

En la vivienda de la calle Gálvez del Barrio Norte, familiares y amigos visitaban el féretro del profesor Víctor Cortez Vera (53), otra de las víctimas mortales del fatídico accidente.

También los restos del profesor Luis Flores Jiménez son velados en su vivienda ubicada en la calle Santa Teresa de la urbanización Santa Rosa.

Ambos se conocieron en las filas del partido de la estrella, y llegaron a ocupar la dirigencia del Consejo de Coordinación Regional del Apra, representando a Sullana. Además, eran inseparables amigos junto con el también dirigente y militante del partido, Juan Carlos Valdiviezo Farfán, quien tuvo sentidas palabras para ellos.

IRREPARABLE PÉRDIDA

“Es un momento de profundo dolor para Sullana y para todos nosotros, realmente es algo increíble. He ido al aeropuerto y he venido con los dos (Víctor Cortez y Luis Flores). He dejado a Lucho en su casa y le he dicho: Lucho ahorita vengo voy a dejar a Víctor, porque esas eran las palabras que siempre les decía”, contó Valdiviezo, dirigente del Apra.

“Los tres éramos muy inseparables y desde muy niños fuimos al partido. Jamás pensé conducir a mis dos mejores amigos, que han sido como mis hermanos, a un cementerio ”, contó el conocido militante.

Asimismo, la bandera del Apra cubrirá el féretro del profesor Víctor Cortez, como siempre fue su deseo, según lo informó su compañero Juan Carlos Valdiviezo.

El Comité Ejecutivo Provincial del SUTE Sullana, se unió a las muestras de dolor por la pérdida de los dos destacados docentes, así como de la trabajadora Magaly Artemisa Saldarriaga Rodríguez (54), quien es velada en su vivienda ubicada en el distrito de Marcavelica.

Los cuatro fallecidos eran reconocidos dirigentes apristas que partieron en un ómnibus de la empresa “Sechura tours” con dirección a Lima para despedir al expresidente Alan García Perez.

Lamentablemente el vehículo que los transportaba se despistó y empotró contra el muro de un puente en Huaura, falleciendo ocho personas, entre ellas los cuatro de Sullana.

HOMENAJE PÓSTUMO

Hoy día, los fallecidos recibirán los honores en la casa del partido del Apra, ubicada en la calle Bolívar en Sullana, a excepción de la trabajadora Magaly Saldarriaga que será sepultada a partir de las 9:00 de la mañana. A esa hora habrá misa de cuerpo presente para luego partir hacía su última morada en el cementerio Las Palmeras en Marcavelica.

Los militantes del partido hoy esperan la llegada del congresista Jorge del Castillo para rendir honores a sus compañeros fallecidos.

“Este homenaje será a partir de las doce del día, luego en la tarde serán conducidos a su última morada. El sepelio (de los profesores) será por la tarde, estamos coordinando con las familias”, indicaron representes del partido en Sullana.

Se conoció que los restos de la trabajadora Greta Aponte Olaya serán llevados a la Casa del Pueblo junto con los profesores. Asimismo, ella será sepultada pasado mañana, en presencia de sus familiares procedentes del extranjero.

HERIDOS

Mientras tanto, los heridos del accidente se vienen recuperando favorablemente. Miguel Ruesta, esposo de la fallecida Magaly Saldarriaga, seguirá internado en el Hospital Almenara de Lima, a donde fue derivado de emergencia tras sufrir heridas de consideración.

Se conoció que el herido presenta fractura en la cadera pero está respondiendo de manera favorable. Así lo informó a sus familiares, su menor hija de 16 años que viajaba junto con ellos cuando sucedió esta tragedia. Por fortuna, solo resultó con un corte en la cabeza.