"Ya tomé una decisión, dejaré uno de los cargos, ya lo sabrán"

Carmen Sánchez Tejada, encargada de la DREP y a la vez directora de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) Piura, responde sobre la denuncia de presuntas firmas falsas de docentes participantes de un taller, y adelanta que los detalles de su decisión los dará a conocer en las próximas horas.

¿Qué tendría que decir sobre el caso?

La UGEL Piura es operativa, es decir, no maneja su presupuesto, es solamente una usuaria de la ejecutora 300 de la DREP (Dirección Regional de Educación de Piura) que maneja cuatro UGEL: Piura, La Unión, Sechura y Tambogrande. Como directora de la UGEL Piura, hago el requerimiento en base a un pedido que nos hacen las áreas respectivas de la UGEL, cada área maneja su plan de trabajo, de acuerdo a eso se le solicita al área de abastecimiento de la DREP, donde hasta el año pasado había un personal especializado en contrataciones, encargado de contrataciones administrativos de servicio para la ejecución de actividades de la DREP. La unidad operativa no hace ninguna contratación, no busca a ningún proveedor, lo hace esta persona de abastecimiento de la ejecutora 300 que contrata, verifica que se dé el servicio, que haya sido en óptimas condiciones de acuerdo a los términos de referencia y de acuerdo a eso el proveedor recoge las firmas, las evidencias que el servicio se haya dado para que se pueda hacer el pago correspondiente.

¿Se ha transferido a alguien el dinero?

Cuando se da el servicio, tendrían que haber entregado el informe para hacer el pago respectivo, no hay nadie a quien se le haya transferido el dinero.

¿De quién sería la responsabilidad?

En la DREP hay diferentes áreas, si bien es cierto soy la encargada de la DREP, no tengo ningún acceso a la administración, para eso hay una administradora, un jefe de abastecimiento, de tesorería, contabilidad, por eso es que estoy pidiendo las informaciones, para hacer el informe y establecer las responsabilidades.

¿Es cierto que debió firmar la jefa de Gestión Pedagógica?

No. Ningún documento sale firmado de la UGEL Piura por ella, todos los documentos hacia otras instituciones salen firmados por mi persona, sin excepción.

¿Entonces, usted firmó pero no hizo el requerimiento?

Como directora de UGEL no lo pido, cada sector tiene su plan de trabajo; de acuerdo a eso solicitan y firmo el requerimiento, porque para que salga el documento hacia cualquier otra entidad, necesariamente lo firma el director.

¿Está pendiente saber si se hicieron los talleres?

Por eso estoy esperando estos informes para saber lo que ha pasado. Puede que haya pecado de confiada, probablemente, pero de ahí que digan que me he cogido dinero, no.

¿La Secretaría Anticorrupción presume que habrían delitos de colusión y falsificación de firmas?

Al igual que yo, (ellos) también están recogiendo información, y seguramente muchas entidades que tienen que ver con el Estado; espero tener el informe a tiempo para brindarles toda la información, porque a mí más que a nadie le interesa que esto se aclare. Les puedo garantizar que no hay un sol que no me lo haya ganado con mi sueldo.

¿Es complicado tener dos cargos que están estrechamente ligados?

Supongo que sí. Ya tomé una decisión al respecto, ya la sabrán. Y bueno, espero que esto se aclare.

¿Interpretamos entonces que dejaría uno de los dos cargos?

Seguro que sí.

¿Se quedaría entonces como directora de la UGEL Piura?

Eso ya lo sabremos en el camino.