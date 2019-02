Adolescente cogoteó a su vecina para robarle celular

Síguenos en Facebook

Un menor de 17 años cogoteó a su vecina para robarle sus pertenencias. Según la denuncia, sucedió el último martes aproximadamente a las 22:00 horas, cuando la joven llegaba a su vivienda en la urbanización Néstor Cáceres Velásquez de la ciudad de Juliaca.

Según la denuncia de la víctima, ese día la joven tomó los servicios de un vehículo de servicio urbano del centro con dirección a su vivienda, en esa misma unidad estaba el acusado que no se bajó hasta llegar a Néstor Cáceres.

“Cuando me bajé, él también se bajó y parece que se ocultó, porque miré a mi espalda y no había nada, luego de un momento a otro me agarró del cuello, me quitó mi celular y empezó a tocarme mis partes íntimas, grité fuerte pidiendo auxilio”, dijo la víctima.

Cuando los vecinos salieron alertados por los gritos de la joven, el sujeto empezó a correr y lo siguieron hasta cierto punto donde lo perdieron de vista, por las huellas en una vivienda rústica, los moradores sospecharon que había ingresado a ese inmueble y lo rodearon.

Luego de la denuncia hecha en la dependencia policial, los integrantes del patrullaje integrado llegaron al lugar y encontraron al menor en el interior, donde aparte del celular de la agraviada tenía otros objetos que aparentemente también serían robados.

El fiscal Tito Nieto Portocarrero se trasladó al lugar, pero como está involucrado un menor, derivó el caso a la Fiscalía de la Familia, que tomó el caso para las investigaciones necesarias.

Pese a que el delito se intervino en flagrancia, los vecinos se incomodaron porla presencia de los medios de comunicación, asegurando que ellos no habían llamado a los periodistas.

Abandonado. Los moradores revelaron que la madre del menor acusado murió hace años y su padre se fue a trabajar a la mina, él viviría con un familiar en ese inmueble.