​Aduviri "en capilla" y la disputa de poder continúa

Una vez más, la esposa del gobernador regional de Puno, Nilda Suca, es protagonista de un audio que no llamaría mayormente la atención si no es porque allí menciona, literalmente, que cuando escucha el apellido Aduviri le dan ganas de vomitar.

En esta nueva grabación, Suca conversa con un varón, con quien al parecer tiene confianza.

sucauadios. La transcripción de la referida grabación es la siguiente: Nilda, “...anteayer el Wilber el viernes en la tarde y el sábado al Gobierno Regional diciendo a todos que a ella no le hagan caso, no le escuchen, porque cualquier cosa que les diga, llámenme inmediatamente, si se aparece por acá...hay que botarle porque mi hermano ya se está separando de ella, así le había dicho a varios...dice que estaba tomando en un karaoke...”. Interlocutor: “¿El Eloy o el Wilber?”. Nilda: “El Wilber...como te digo, ¿qué te parece eso?”. Interlocutor: “Yo lo que veo es que hay una disputa de poder, como ellos están manejando...colocando gente, tú eres una piedra en el zapato para ellos”. Nilda: “Si yo no les molesto, no les digo nada”. Interlocutor: “Ya señora de Aduviri”. Nilda: “No me digas así ah”. Intelocutor: “¿Cómo?”. Nilda: “Ese apellido, cuando escucho me dan ganas de vomitar”.

Esta conversación que ha salido a la luz, demuestra una vez más la situación por la que está atravesando el entorno del gobernador Walter Aduviri Calisaya, aunque él lo quiera negar una y otra vez. La pugna por el poder, proviene de su entorno más cercano.

Por cierto, no es la primera vez que Nilda Suca se va de boca en contra de sus cuñados. Hace ya unos meses publicó a través de su cuenta de Facebook una afrenta en contra de ellos, calificándolos con términos de grueso calibre.

Mientras esto ocurre, el gobernador regional se encuentra prófugo de la justicia a la espera de una sentencia, donde existe la posibilidad de frenar toda su intención de culminar su gestión. El día de hoy es clave.

Audios

Esposa de gobernador dice tener todo controlado

Existen otros audios que han sido publicados donde se le escucha a Nilda Suca,asegurando ya tener todo controlado en relación al proceso que se le sigue a Walter Aduviri. Su cuñado Eloy también se vio involucrado en unas grabaciones donde se le escucha llamar la atención a un funcionario.

Disputas

La propagación de estos audios evidentemente obedecen a una disputa por el poder en el GORE Puno.