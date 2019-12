Afiliados a Construcción Civil no trabajan en obras del Gobierno Regional

Los integrantes de Construcción Civil, según el presidente de la referida organización, Eleuterio Collori Ruiz se capacitan constantemente, para que las obras que vayan a edificar sean de calidad; sin embargo, el gobernador encargado de la región de Puno, Agustín Luque Chaiña, no estaría dando puestos de trabajo a ningún afiliado, principalmente en las obras del Coliseo de Salcedo y Aldea Infantil, a pesar que el encarcelado gobernador Walter Aduviri Calizaya firmó una resolución para que la bolsa laboral sea del 40% en todas las obras que ejecuta el Gore para los adheridos en ese sector. Los que actualmente vendrían trabajando en las obras mencionadas anteriormente serían los partidarios del gobernador (e) y no habría mano calificada; por ende, esas obras no durarían.

Según la normativa vigente un operario debe ganar S/ 70.30, el oficial S/ 54.70, mientras que el peón S/ 49.70 diarios; montos que sumado los beneficios sociales bordearían los S/ 130.00.

Los colegiados no esperan que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) inicie un proceso sancionador al GRP.

Cabe precisar que en los primeros días del próximo año sostendrán una audiencia con la autoridad regional, reunión que fue postergada hasta en cuatro oportunidades. Collori anunció que están viendo realizar un plantón en las afueras de la sede central del Gobierno Regional de Puno en día de la audiencia.