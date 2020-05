Alcalde de Puno dice que ya no hay espacio para recibir a “varados”

Según los últimos lineamientos que emitió el Gobierno central para efectuar los traslados humanitarios, los alcaldes provinciales en coordinación con las autoridades distritales, deben manifestar por escrito su disponibilidad o negativa para recibir a las personas varadas fuera de sus domicilios habituales.

Nuestras fuentes informaron que en la región Tacna hay más de 100 acoreños varados, en Arequipa y provincias (Camaná) serían más de 100; mientras que en Ilo, 77 puneños duermen en el coliseo y en Ica 50 pernoctan en un estadio.

El gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Walter Paz Quispe, dijo que los municipios no muestran apoyo para efectuar los traslados humanitarios.

ALCALDE. Por su parte, el burgomaestre puneño, Martín Ticona, indicó que la Ciudad Lacustre ya no se encuentra en la capacidad de albergar más caminantes; puesto que, hasta el momento ya habrían recepcionado más de 800 personas.

No descartó que los retornantes puedan guardar la cuarentena obligatoria de 15 días en sus respectivos domicilios; pero previamente deben tener acuerdos con sus autoridades locales y el sector salud.

Dejó entrever que aún no tuvo ninguna coordinación con los alcaldes distritales para apoyar a los retornantes.

Para consultar sobre el caso, Correo trató de comunicarse con el alcalde del distrito de Acora, Lucio Istaña, pero este no contestó las llamadas.