Alumnos de Qhantati Ururi solo acceden a radios bolivianas en Puno

No, los escolares que habitan las zonas de frontera en la región Puno no aprenden en casa y no es porque no quieren. Simplemente, la señal de internet resulta ser un cuento del futuro, la televisión es un dibujo representado en un cuaderno y la radio transmite a sus oídos la programación de una emisora boliviana.

Esta es la realidad en la comunidad de Qhantati Ururi, en Cojata, Huancané. Allí poco más de cincuenta estudiantes de inicial, primaria y secundaria aún no saben qué pasará con ellos. Los directores y docentes proponen entregarles materiales educativos casa por casa. Mientras tanto, no hay bono ni canasta que satisfaga su sed de conocimiento.

Intentamos comunicarnos con el director de la UGEL Huancané, Genaro Sanizo, para saber cómo afrontarán esta situación; sin embargo, no contestó a nuestro llamado.

Quien mostró su preocupación fue el consejero regional Germán Alejo. “Son cerca de 200 niños que habitan en la línea de frontera y lamentablemente no han tenido acceso a las clases que se están retransmitiendo a través de los diferentes medios de comunicación”, confirmó.

YUNGUYO. El director de la UGEL Yunguyo, Efraín Condori, advierte una situación similar en la jurisdicción a la que representa. Se estima que cerca de 300 niños tienen dificultades para acceder, siquiera a una señal de radio. Evidentemente la televisión e internet, son una utopía. Allí, cada director y docente también ha fijado sus propias estrategias y se ha estado entregando el material educativo casa por casa.

Mientras lidian con estas dificultades ha llegado el rumor de que en el sector rural existe la posibilidad de reiniciar las labores presenciales. El funcionario traslada la preocupación de los padres.

“Ellos ya han manifestado su rechazo absoluto, no quieren contagiarse con el COVID-19 y menos cumplir el papel de una especie de ‘conejillos de indias’”, sostuvo. La llegada de las tablets es una esperanza, pero el director advierte también el advenimiento de un nuevo problema: la focalización.