Así operaban "Los Profes del Altiplano"

“Los Profes del Altiplano” cayeron, literalmente con las manos en la masa”. Todo un operativo montado por un equipo compuesto por agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público, permitieron allanar 11 viviendas, detener a 22 personas, dentro de ellos dos menores de edad. Las diligencias se realizaron este domingo 4 de agosto, día en que se desarrollaba el examen de admisión a la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno, el mismo que fue anulado, pues; la prueba había salido antes de que los postulantes ingresaran al recinto universitario para buscar alcanzar una vacante.

Se trata de una organización criminal, perfectamente estructurada. Cada uno de sus miembros tenían funciones específicas. La policía identificó como el líder de esta red, a Jesús Isaac Tacuri Morales, catedrático de la Primera Casa de Estudios. También figura, Luis Fernando Pineda Gonzáles, exjefe de Administración del Centro Pre Universitario de la UNA Puno (Cepreuna); Nélida Esperanza Achata Linares, conviviente de Tacuri Morales; ella se dedicaba a captar postulantes de carreras que ofrece la universidad a cambio de S/10 mil y S/15 mil soles. Para ello utilizaba dispositivos electrónicos adheridos al cuerpo del postulante el mismo día del examen, a través del cual se les proporcionaba las respuestas en tiempo real y que eran dictadas por un grupo de docentes.

ASÍ OPERABAN. Tacuri Morales era el encargado de obtener el examen irregularmente, evaluación académica a la cual solo tiene acceso el encargado del área de computo y el Comité Central de Admisión, conformado por Lucio Vizcarra Estela, Ernesto Chura Yupanqui, Felipe Mamani Oviendo y Yasmani Teófilo Vitulas Quille, contando con el apoyo de, Lewis Turpo Turpo, Michael Chinchercoma Tacuri y Roger Nahuincha Torres, estos últimos docentes del Cepreuna y ‘captadores’ de postulantes que buscaban tomar el atajo para ingresar a la universidad.

Para fines de la organización, Yesenia Achata Linares, cuñada de Tacuri Morales, prestaba apoyo logístico; ella proporcionaba dos vehículos para trasladar a los integrantes y también para encontrarse con los postulantes captados, además de llevar equipos tecnológicos, en previa coordinación con Felipe Gonzáles Llanos.

PRUEBAS DEL DELITO. La policía, como parte de su trabajo, captó algunas conversaciones de Tacuri Morales. Otra persona le dice: “man para educación cuanto” y él responde “5”; “cuanto man una flaka me está preguntando man” y él responde “10 gringas”...”xuxaaaaa seguro man” él responde “tu ya sabes”. En otro diálogo le indican: “man para la policía cuanto” y él responde “20 cholas”.

El 19 de junio de este año, un agente especial entabla un diálogo con “B/O JESÚS”: “...el COPY también va a ofrecer quince mil, si ustedes me dicen doce y el otro quince...cuanto me va a caer para mí, aparte si le digo quince, de echo que lo espanto, porque te acuerdas que era nueve para Derecho”, y recibe como respuesta “es que está cambiando las cosas, ya no se puede fácil, tan controlando”.

En otra parte del diálogo B/O KATHY dice: “tiene que ser una semana antes del proceso, porque sino, yo le devuelvo su dinero, sus dos mil y queda en nada, ahora cuando ellos solitos se pagan, el monto pagado y el monto quedado es el mismo día, toma las claves y dame mi monto. Estas conversaciones corresponden al imputado Jesús Tacuri Morales.

En otro momento, se lee las conversaciones entre Michael Chinchercoma y Jesús Tacuri: “Mejor en el parque Pino”, pero Jesús le dice “mejor en el banco Continental”. Este en realidad es un resumen, pues; se trata de señalar los lugares donde se iban a ‘preparar’ a los alumnos captados y establecer entregas de dinero.

El 19 de junio a las 14:45 se produce una conversación entre un agente especial y Nélida Achata Linares (KATHI): “osea como te digo el patita es de sonido en DJ hablamos ya con sus papás por llamada y quedamos doce” ante lo cual KATHI dice “es para Derecho”, el agente indica “Derecho; y KHATI responde, “Derecho es quince”. Más adelante interviene Jesús y dice: “el chibolo puede traer el adelanto, para asegurarlo, ya su papá podía venir...para conversar”.

COMISIÓN CÓMPLICE. Los integrantes de la comisión, Lucio Vizcarra Estela, Ernesto Chura Yupanqui, Felipe Mamani Oviedo y Jasmani Vitulas Quille, que además son catedráticos de la UNA, son acusados de tener responsabilidad en los hechos materia de investigación. Los citados se reunían dentro de la universidad los días martes y jueves; coincidentemente se vio a Nélida Achata, ingresar a esta casa de estudios, para presumiblemente realizar coordinaciones con la referida comisión.

CAÍDA ESTREPITOSA. Luego de las coordinaciones de esta organización criminal, y además concretado los pagos, el día D había llegado. Amanecía el día domingo y cada uno de los integrantes se disponía a cumplir con sus funciones, orientadas a ‘ayudar’ a los postulantes, previo pago. Paralelamente las autoridades acompañadas de más de 150 policías también se preparaban para asestar el golpe final.

Con la información recabada, las autoridades esperaban el momento exacto para intervenir a los involucrados. Poco antes del inicio del examen de admisión, los postulantes captados debían ir al baño para adecuarse los adminículos que se les proporcionó previamente. Al regresar y ya ‘preparados’ la comunicación con la mafia se estableció para de esta manera recibir la ayudita que, finalmente no llegó completa, porque en ese preciso instante policías y fiscales intervinieron en paralelo, en el centro de cómputo, la Comisión Central de Admisión y varias viviendas. El golpe fue asestado y ahora las investigaciones determinarán el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.

El remezón obligó a las autoridades de la UNA Puno, anular el examen de admisión y en la noche del domingo, las autoridades daban cuenta de un duro golpe a una organización que aparentemente operaba desde hace años.