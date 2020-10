Las autoridades de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) de Juliaca no se pronunciaron sobre la última asamblea universitaria que se realizó el lunes, donde abordaron la modificación del estatuto universitario.

Fuentes extraoficiales señalan que, en la sesión del lunes que se realizó de forma virtual, se aprobó gran cantidad de artículos del estatuto, sin tomar en cuenta la protesta de la población de Juliaca.

Asambleísta

El ex vicerrector de la Universidad, Leopoldo Cari Ortiz, quien es asambleísta, refirió que no participó de la sesión por no estar de acuerdo. “Esta sesión es ilegal, por eso no participé”, sostuvo.

Mientras que los funcionarios de la comuna adelantaron que interpondrán un recurso para impugnar el acuerdo de la asamblea universitaria.