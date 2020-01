Bajan de categoria al hospital de la ciudad de Juliaca

El hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca agoniza. Y lo hace porque las autoridades del Gobierno Regional de Puno y del Gobierno central le han dado poca importancia en su mantenimiento y mejora, según advierten desde la dirigencia en la Ciudad de los Vientos.

De acuerdo a la Resolución 004-2020/DRS-PUNO, dicho nosocomio ya no tiene más la categoría II-2 como hasta hace meses, sino que ahora ha sido recategorizado a II-1, lo que le quitaría la capacidad de ser un hospital de referencia.

Correo intentó consultar sobre este tema con el director regional de Salud, sin embargo, durante la jornada de ayer su número de celular estuvo apagado. La consulta debió ser respecto a las nuevas condiciones en las que trabajará el nosocomio calcetero.

Nuestras fuentes informan que el exdirector de Salud, Rolando Montes de Oca, también participó del proceso de calificación. Tampoco tuvimos éxito al intentar contactarlo.

CONDICIONES. No obstante, en las resoluciones de recategorización, precisamente se menciona que el Carlos Monge Medrano pasa a la nueva condición.

Expertos del sector salud, informaron que esto implica que no se podrán hacer cirugías complejas en Juliaca, “será como cualquier simple hospital”, señaló una fuente.

El riesgo también es que le quiten especialistas, lo que perjudicará enormemente a los usuarios de la zona norte de la región.

El dirigente Rolando Sejje dijo que este nosocomio atiende a nueve provincias de la zona norte de la región Puno, por lo que sería un atentado, quitarle ventajas, siendo Juliaca una ciudad tan importante.

Lo mas seguro es que durante las evaluaciones se haya comprobado que la infraestructura es pésima, además de otros factores.

Los dirigentes de la ciudad de Juliaca ya tienen en agenda este tema. En las próximas horas habrá un pronunciamiento.

“Esta sería otra traición del gobierno de Agustín Luque, primero fue con el estadio, ahora en el sector salud“, dijo Orlando Fernández Sejje.

No se descarta que se desate otro conflicto social en la región Puno, a falta de atención en salud.

INFRAESTRUCTURA Uno de los más grandes problemas es la falta de equipos y locales adecuados para los servicios.