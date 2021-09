La Asociación de Exportadores Virgen de la Natividad de Desaguadero, representado por su presidente Sebastián Laura Mena, denunció que el SENASAG- Bolivia no está atendiendo las solicitudes para la certificación fitosanitaria de papa, cebolla y tomate, por tanto, existen restricciones para el comercio bilateral desde Perú.

Esto se da a pesar de los acuerdos sostenidos entre los viceministros de comercio exterior de Perú y Bolivia en la última reunión del 10 de setiembre, en la que se determinó destrabar el comercio entre ambos países.

“Los importadores bolivianos que solicitan permiso fitosanitario en la oficina de SENASAG Bolivia no son atendidos, no les reciben las solicitudes, según dicen porque no tiene autorización de sus superiores”, indicó Laura Mena.

Precisamente, en las redes sociales viene circulando un vídeo, donde se le puede escuchar al inspector de SENASAG Bolivia que le dice que “primero voy a consultar arriba”.

De manera extraoficial, se sabe que Bolivia ejecuta este tipo de medidas restrictivas debido a la presión interna , porque no quieren que los productos peruanos compitan con lo que produce su agricultura local.

“Esta problemática con Bolivia continua, ya hubo una reunión previa de los viceministros de Perú y Bolivia, en el cual ellos se comprometieron a liberar, pero no lo hacen, no es justo que nos estén restringiendo el derecho laboral, dejando que se malogren nuestros productos y perjudicando la economía de nuestras familias”, manifestó también Ody Percy Laqui Mamani, miembro de la directiva del gremio de agroexportadores.