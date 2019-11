Cinco sentenciados son candidatos al Congreso por Puno

Síguenos en Facebook

Héctor Coaquira Apaza, consejero por la provincia de Moho, no es el único candidato con antecedentes penales. Aunque recibió el aplauso de sus homólogos oficialistas, su omisión a la asistencia familiar, no es obstáculo para intentar ser un Padre de la Patria.

Otro que tienta ocupar un escaño en el próximo Parlamento es Flavio Cruz Mamani, decano del Colegio de Profesores y asesor legal de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Puno; postula por el partido político Perú Libre. En su legajo, cuenta también con una sentencia por omisión a la asistencia familiar. Un dato, a tomar en cuenta, está claro.

Otro que baila la misma danza es, Julio Julián Chana Alave, candidato por Perú Patria Segura. Él cumplió una sentencia por el delito de incumplimiento de deberes funcionales.

Si hay algo que destacar de estos personajes es que, han declarado en su hoja de vida estos antecedentes.

El partido que lidera, Antauro Humala, Unión por el Perú, tiene entre sus filas a Jorge Walter Centeno Suaña, quien fue sentenciado a cinco años de pena privativa de la libertad, por el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, rebelión. Está claro que, por eso es seguidor de quien hoy permanece encarcelado.

En este primer pelotón de procesados, figura también, Juan José Vega Quispe, quien postula por la agrupación Vámos Perú. Como para no salir de tono él también posee una sentencia por omisión a la asistencia familiar.

Por supuesto no son los únicos que tienen esta condición, existes otros candidatos que también han tenido procesos; no obstante no han tenido la delicadeza de declararlo en su respectiva hoja de vida.