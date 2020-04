Colegios públicos emblemáticos tienen vacantes agotadas en Puno

Según el Ministerio de Educación (Minedu), desde el 8 de mayo ya se permitirá que los estudiantes que actualmente vienen cursando en instituciones educativas privadas, se matriculen en colegios públicos.

La medida se da debido a la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID - 19). Muchos padres de familia quedaron sin trabajo y ya no están en la capacidad de seguir pagando las mensualidades de sus menores hijos.

PUNO. En la región altiplánica, pocas instituciones particulares optaron por reducir los pagos. El titular de la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP), Mario Benavente Llerena, presume que en colegios emblemáticos de las diferentes provincias, posiblemente no hayan vacantes; ya que, a inicios del presente año, dichos colegios ya reportaron todas sus vacantes.

El número de vacantes se podría ampliar de acuerdo a las disposiciones que pueda emitir el Minedu en los próximos días.

Benavente dejó entrever que los traslados se harían a colegios públicos de las zonas urbano marginales y rurales.

Dijo que cada padre de familia es libré de optar por trasladar a sus hijo o no.

Por otro lado, el representante de la Asociación de Padres de Familias de la región Puno ante el COPARE, Mario Gutiérrez, dijo que los textos no están siendo distribuidos en algunos colegios públicos y otros fueron suprimidos.

