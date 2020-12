El candidato a la Presidencia de la República, Daniel Urresti, arribó al centro poblado de Santa Rosa de Yanaque (Ácora, Puno), para cumplir actividades proseletistas.

El aspirante a la Presidencia por Podemos Perú se encuentra en el pelotón de candidatos que pugna por llegar a la segunda vuelta electoral tras los comicios de abril del 2021.

Un hecho llamó la atención tras ser ser recibido por las autoridades locales. El candidato calificó de “rateros” a los expresidentes , a quienes responsabilizó del retraso de los pueblos.

“Nosotros no vamos a hacer mega obras, no vamos a hacer grandes obras que no sirven para nada, sino obras pequeñas que ayuden al pueblo”, declaró.

También presentó al acoreño Wilber Portugal, quien es parte de su plancha presidencial. El exministro del Interior cumple con actividades proselitistas a pocos meses de las elecciones.

