En su primera visita oficial a la región de Puno, el premier Guido Bellido y su comitiva constataron “in situ” las cuencas de Llallimayo (Melgar) y Ramis (Azángaro), afectadas por la contaminación minera. El jefe del gabinete anunció la declaratoria en emergencia de estos afluentes.

Cerca de las 8 de la mañana llegó al primer terminal aéreo de Juliaca, luego a bordo de camioneta se dirigió hasta la cuenca de Llallimayo donde constató la contaminación de este afluente . En este lugar se concentraron gran cantidad de campesinos que reclamaron al Premier dar solución a esta problemática que se arrastra de muchos años atrás.

Durante un mitin, ante cientos de pobladores, Bellido sostuvo que esta cuenca se declarará en emergencia para luego iniciar inmediatamente con implementar el plan de acción. “Estoy muy preocupado por esta contaminación, no sé cómo nuestras autoridades hasta ahora no hicieron nada. Como no tienen ganados, seguramente ellos no sienten, no pueden seguir este problema todos los años”, expresó en quechua.

Refirió que en el gobierno de Pedro Castillo trabajará para descontaminar estos afluentes , por lo que anunció asignación presupuestal para los proyectos de remediación.

Proyectos

Cerca de las 16:00 horas, la comitiva oficial llegó hasta el centro poblado Progreso, distrito de Asillo, provincia de Azángaro, donde también fueron recibidos por la gran cantidad de pobladores, quienes pidieron presupuesto para proyectos de remediación.

“Tiene que haber mesa de desarrollo, no para mentir sino para priorizar obras como riego, saneamiento y otros. Pero, antes mediante una resolución de PCM se va a formalizar estas mesas de trabajo”, refirió en quechua. Agregó que cada distrito tiene que tener al menos una obra.