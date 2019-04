Dick Yucra reaparece y rechaza las críticas

Síguenos en Facebook

El presidente saliente de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), Dick Yucra Cabrera reapareció para defenderse en los medios de comunicación después de varios días de ausencia y críticas por el atraso en el informe de la Comisión Revisora.

A través de Pachamama Radio, Yucra Cabrera aseguró haber cumplido los plazos establecidos y responsabilizó a dicha comisión de presentar el pedido de convocatoria con nueve días de prorroga.

Justificación. “Nosotros nunca hemos incumplido un plazo como gestión, dentro de los estatutos a nosotros nos establece la rendición de cuentas durante el mes de marzo”, expresó, refiriendo que el 19 de marzo personas que ahora son candidatos como Martín Alemán, Víctor Espino y Jorge Ramos, le dijeron que no estaba documentado y no se les permitió rendir cuentas, motivo por el que se conformó una Comisión Revisora, que resultó no tener legitimidad. El 28 de marzo se convocó y se rindió cuentas, donde según Yucra, no hay irregularidades “hasta el día de hoy no hay ningún indicio de ninguna falta que nosotros hayamos cometido como gestión”, expresó.

Además atribuyó a intereses políticos el pedido de conformar una Comisión Revisora sobre las cuentas de ingresos y salidas de la FRFCP.

“Nosotros si hemos rendido cuentas, allá los intereces que tienen estas personas políticas de tergiversar y sacar su nombre a relucir”, enfatizó. Además afirmó que el estatuto no obliga la aprobación del informe económico y solo establece que tengan que realizarla.

Sobre el trabajo de la comisión manifestó que el cronograma presentado estipula que los días 1,2 y 3 de abril se realizarían las revisiones, teniendo como fecha límite 10 días para su informe los cual fue aprobado en asamblea.

Sobre el cierre de la Federación dijo que la acción fue recomendad por la Fiscalía. Según él se hizo conocer a uno de los miembros de la comisión revisora, wilder Alacón.

El 7 de abril se vencía el plazo para el informe y recién el 16 de abril se solicitó convocar a asamblea, con nueve días de atraso, aseveró.

Además acusó a la Comisión Revisora de no entregar el informe primero a la junta directiva e incumplir las fechas establecidas.

Según el estatuto, indica que con dos días de anticipación se hacen las convocatorias, por tanto el pedido de convocatoria del 22 al 24 de abril era ilegal porque no cumple el plazo de anticipación.

Por otro lado, Hugo Supo, integrante de la Comisión Revisora desmintió lo vertido por Yucra Cabrera citando el artículo 45 del estatuto, donde se establece que son funciones de la asamblea general aprobar el plan anual, pronunciarse y/o aprobar el informe y balance económico anual en una asamblea extraordinaria.

Además, detalló que el 29 han propuesto un cronograma, pero los documentos solicitados fueron entregados a destiempo por lo cual se ha ampliado la revisión.

Contra viento y marea, la Comisión Revisora de las cuentas de la Federación de Folklore y Cultura de Puno, realizará hoy su informe sobre la revisión documentaria y posibles observaciones encontradas.

La cita a los presidentes y delegados para la exposición del informe es a las cuatro de la tarde en el local del Centro de Educación Técnico Productiva Puno, ubicado en la plaza principal de la Ciudad Lacustre.