Directora de Educación no tiene ni idea de lo que implica el Plan Qullasuyu

Más dudas que aciertos. La directora regional de Educación, Lourdes Quispe Flores, se presentó ante el pleno del Consejo Regional para exponer su plan de trabajo y lo que generó en los legisladores es desazón.

Durante el tiempo que se le brindó la funcionaria habló únicamente de las capacitaciones a maestros que piensa implementar en los próximos meses.

En respuesta, el presidente de la comisión de Educación del Consejo Regional, Vidal Flores Ccopa, cuestionó a la titular del sector, pues considera que en todo este tiempo no se han solucionado problemas que, precisamente están relacionados a la corrupción.

“¿Qué acciones tomó frente a la permanencia del coordinador de Prevaed?, ¿Qué ha hecho en torno a la reorganización del instituto José Antonio Encinas?”, interrogó el fiscalizador.

CUESTIONAMIENTOS. Lamentablemente la exposición de la directora no fue auspiciosa. Un detalle a tomar en cuenta es que durante su alocución no mencionó ninguno de los planteamientos establecidos en el “Plan Qullasuyu”, respecto a la Educación. De este detalle dio cuenta el consejero regional por la provincia de Huancané, Germán Alejo Apaza. “Si revisamos el documento al que hago referencia no encontramos nada de lo que usted dice”, increpó el legislador.

Los objetivos que una y otra vez, destaca en sus discursos el gobernador regional de Puno, Waler Aduviri Calisaya es, ampliar y mejorar la infraestructura educativa acorde con los requerimientos técnico pedagógico. Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su rol en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable, ética y liderazgo

transformacional. Promover la recreación y el deporte en todas las disciplinas, para contribuir a la salud física y mental de la población.