​Esta es la historia de Teodoro, ganador de Beca Permanencia

Teodoro Quispe Vilca tiene 19 años, es un joven puneño que hace noticia por ser merecedor de una de las becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación; nuestro protagonista ganó el concurso Beca Permanencia, dirigido a talentos de universidades públicas.

Cabe resaltar que esta beca paga a los ganadores sus gastos de alimentación, movilidad y útiles de escritorio hasta que culminen sus estudios.

Teodoro es natural de la comunidad campesina de Malliripata, distrito de Ayaviri (provincia de Melgar). La familia de Teodoro se sustenta con la ganadería, pero solo es para sobrevivencia, por eso es que el joven se propuso ser el mejor.

“En el colegio me fue muy bien, obtuve muy buenas notas y saqué diplomas. Al terminar me fui a vivir solo a la ciudad de Puno, donde postulé a la Universidad Nacional del Altiplano para estudiar Ingeniería Agronómica. Ingresé al primer intento y ocupé el primer puesto de toda la escuela profesional. No obstante, mi economía me preocupaba mucho. Mi madre solo podía enviarme S/50 a la semana para sostenerme, y de milagro apareció Pronabec”, cuenta.

CONCURSO. En el 2017, cuando tenía poco tiempo de haber iniciado la carrera, Teodoro se enteró de que el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

“Me enteré del concurso y postulé. Cuando publicaron los resultados no salió mi nombre entre los ganadores y me sentí muy mal, pero luego de 15 días se comunicaron conmigo.

Me informaron que habían quedado vacantes, ya que algunos ganadores habían renunciado a la beca, presenté mis documentos y la gané. Cuando mi familia se enteró saltaron de alegría. Ahora solo me dedico a estudiar”, recuerda Teodoro, quien está por concluir el quinto ciclo de su carrera.