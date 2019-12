Estudiantes de la UANCV Protestaron contra retorno de catedráticos cesados

Síguenos en Facebook

Un grupo de estudiantes de la carrerea profesional de Educación de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) de Juliaca tomaron ayer las instalaciones de su facultad, protestando contra el retorno de docentes cesados por límite de edad.

Uno de los dirigentes de estudiantes, Richard Quispe, señaló que los “docentes cesados están retornando a la Facultad de Educación, vía mandato judicial, ellos ya cumplieron el límite de edad, por lo tanto no están actualizados, no tienen métodos de enseñanza, los estudiantes no queremos el retorno de estos docentes”, refirió.

Como se recuerda, en la gestión del exrector de la casa superior de estudios, Ricardo Cuba Salerno, un total de 31 docentes y 9 administrativos, que tenían más de 70 años de edad, fueron cesados. Pero luego la mayoría acudieron a las instancias judiciales y vienen consiguiendo fallos favorables.

Los universitarios dijeron que en la Facultad de Educación 4 docentes se reincorporaron vía mandato judicial, los mismos que son rechazados.

Asimismo, se sabe en la facultad de Ciencias Jurídicas también habrían retornado 6 catedráticos cesados por límite de edad, por la que los estudiantes de esta carrera igualmente estarían preparando protestas.

La actual gestión que encabeza el rector Leopoldo Cari Ortiz informó que, efectivamente, muchos de los docentes cesados han presentado recursos al Poder Judicial, por lo que las deciciones de esta entidad son autónomas.

Se sabe también que en medio de la campaña electoral que ya empezó en esta casa de estudios, el exrector Ricardo Cuba ha alzado como caballito de batalla el tema de los ceses por límite de edad.

En tal sentido, según nuestras fuentes, algunos de los protestantes serían de su círculo de influencia.