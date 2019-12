Familias del distrito de San Gabán ya producen cacao

Un sector de productores cocaleros del distrito de San Gabán (Carabaya) pidió el retiro de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) pues, según dijeron, la consideran inútil en esta zona selvática de Puno.

Sin embargo, esto no es de concenso entre la población de Carabaya y por el contrario, otro sector de agricultores ha afirmado que sí es necesario insertar más proyectos y financimiento en la zona. Se trata de los productores de cacao, son ellos que sienten la necesidad que Devida persista en San Gabán, puesto que ya han empezado con los cultivos y están a la espera de los frutos.

Los técnicos de Devida afirman que el cacao puede dar sus primeros frutos a partir del tercer año de cultivo, por lo que se necesita paciencia y buenas técnicas.

Esta semana se hizo un recorrido por una decena de parcelas de productores de Cacao, cuyos propietarios afirman que sí están produciendo este cultivo.

El presidente de la Cooperativa Agraria Industrial San Gabán, Miguel Bustinza Montesinos, informó que están produciendo desde el año 2008. “Muchos productores se han esforzado por cultivar cacao, no se les debe ignorar, sí existe no se puede desmerecer”, dijo en referencia a los poroductores cocaleros que habían afirmado que en San Gabán no existen cultivos de este producto.

Por su parte, la dueña de la parcela Wiñay Cacao de Tantamayo, Máxima Huamán Aguilar, señaló que trabaja directamente con Devida desde el año 2016.

Yaneth Montesinos Aliaga dio testimonio de que labora desde el año 2017. “Se necesita mucha dedicación, no es una planta que dé en un año sino en tres”, aseguró.

Otros agricultores, como Juan José Castillo Quispe, se han incorporado recientemente, pero mantienen la esperanza de seguir creando cultivos alternativos en esta zona.

Devida informó que actualmente tienen 350 beneficiarios directos, sin considerar que ya terminaron otro proyecto con la Municipalidad Provincial de Carabaya y otros con frutas distintas.

Otras zonas de intervención de Devida son los distritos de Camanti, en Cusco, e Inambari, en Madre de Dios.