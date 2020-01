Funcionarios se llevaron bienes del GORE Puno, denuncia gerente Quispe Santos

El gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Walter Paz Quispe Santos, denunció que el funcionario que le antecedió en el cargo, Ricardo Delgado, y su secretaria de nombre Vilma Zanginés, se llevaron bienes que fueron donados por proyectos que han cerrado su tiempo de ejecución en el ámbito de la región altiplánica.

Los enseres desaparecidos consistirían en una gran cantidad de laptops, ecran, impresoras y otros materiales que fueron entregados por CARE y Devida.

Dejó entrever que la burócrata ya no labora en la referida gerencia. Los implicados se llevaron los materiales aduciendo que están bajo su nombre. “Hay pruebas que los materiales fueron sacados hacia la calle”, refirió el gerente.

Además, el caso ya lo habría puesto en conocimiento de Secretaría Técnica para que se realice la respectiva investigación.

DOCUMENTOS. Hasta la actualidad, el personaje al que sucedió el cargo Quispe Santos , no hizo la entrega formal del patrimonio que hay en esa oficina. “Faltan documentos. Estamos armando el expediente técnico del quintil uno y dos, que son pertenecientes a dos proyectos que van a funcionar este año con un presupuesto de 5 millones, pero, el perfil no existe, está desaparecido”, puntualizó.

Acotó que su antecesor no rindió cuentas de los gastos que hubo en la festividad Virgen de la Candelaria 2019, en su debido momento; puesto que recien lo habría hecho en diciembre último y eso ya no sería legal.