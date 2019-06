Gobernador respalda a funcionarios censurados

Síguenos en Facebook

Luego de la censura a dos funcionarios del Gobierno Regional de Puno, el titular de esta entidad, Walter Aduviri Calisaya, recurrirá al Poder Judicial para que se pronuncie en relación a este tema.

La autoridad, no quiso alcanzar mayores detalles e invitó a que se espere el pronunciamiento de este poder del Estado. “En su momento ya me he pronunciado”, comentó.

Así es, el tambien exdirigente aimara, semanas antes de que su personal de confianza sea sometido a la interpelación en el Consejo Regional, indicó que esta no era competencia de este ente y no existía ningún amparo legal.

DEBATE. El tema ha desatado un debate al respecto. El asesor legal, Aldo Valdivia, indicó que el consejo actuó al margen de la Ley. “Su proceder es ineficaz, no tiene alcance”, sostuvo.

Quien también se pronunció al respecto, es el excongresista de la República, Mariano Portugal Catacora. “Me parece que quieren politizar el tema, es un acto político que busca desestabilizar al ejecutivo, le están poniendo piedras en el camino”, sostuvo.

Otro es el parecer del actual parlamentario, Alberto Quintanilla Chacón, quien opinó a favor de la decisión de la mayoría de consejeros regionales.

“Esta decisión debe ser acatada por el gobernador regional, pues, el consejo es quien fiscaliza la labor de los funcionarios”, manifestó el líder del PDR.