El Ministerio Público llevó a cabo una diligencia de allanamiento a las oficinas y los domicilios de seis congresistas de Acción Popular que han sido incluidos en la investigación del caso ‘Los Niños’, entre ellos el parlamentario puneño Jorge Luis Flores Ancachi.

Desde tempranas horas, personal de la fiscalía y de la Policía Nacional del Perú, se constituyó hasta el jirón Ica, en el barrio San Miguel de la ciudad de Ilave (El Collao), para recabar información sobre la presunta participación del legislador en el supuesto direccionamientos de obras a empresas chinas y peruanas en diversos consorcios a cambio de respaldo al Ejecutivo.

En su defensa, el parlamentario puneño dijo: “Este es un plan montado por la ultraderecha, que quieren obligarnos para que votemos a favor de la vacancia presidencial, pero con esas actitudes no nos van a doblegar, que me prueben si tienen algún indicio de corrupción en mi contra o si he recibido algún beneficio de todo ello”.