Ingeniero denuncia hostigamiento de la consejera lampeña Lizbeth Cutipa

Con fecha 15 de abril, el ahora exresidente de obra del proyecto Mejoramiento de la Carretera Desvío Caracara - Lampa - Cabanillas, Ricardo Aroni Acero, presentó su renuncia irrevocable al cargo, señalando como responsable de esta decisión, a la consejera por la provincia de Lampa, Lizbeth Cutipa Apaza.

A través de la carta N°002-2019, dirigida al gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Puno, Jaime Quisocala Supo, el ingeniero explica las razones que motivaron su apartamiento de toda responsabilidad respecto a la mencionada obra.

LAS RAZONES. Aroni Acero escribe: “...existen actos de hostigamiento e intromisión a la obra que dirijo, realizados por parte de la consejera regional por Lampa...puesto que, la referida persona, siempre se apersona a reclamar y cuestionar mi labor dentro de la obra”.

Más adelante detalla: “...el día sábado 13 de abril...la mencionada persona se apersonó al proyecto realizando actos de maltrato verbal contra mi equipo técnico, procediendo a despedirlos y botarlos de la obra...al parecer se cree dueña de...Lampa y por tanto propietaria de la obra...en vez de ayudar a terminar...la obra, sólo alarga la misma...”.

Diario Correo buscó la versión de la legisladora aludida, sin embargo no obtuvimos respuesta, respecto a esta acusación. Momentos antes, sin todavía conocer esta renuncia, este matutino se comunicó de ella para preguntarle sobre los cuestionamientos en su contra.

“Yo lamento que haya personas que a través de trolls se dediquen a difamarme e involucrar a mi familia, de esos temas no voy a hablar, repito; no voy a responder a quienes no tienen el valor de dar la cara en sus denuncias”, respondió.