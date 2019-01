​Falso mototaxista secuestró a mujer comerciante que estaba con su menor hija (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Natividad Condori Apaza (28), quien estaba acompañada de su menor hija, vivió momentos de terror luego de que fuera secuestrada por un falso mototaxista y sus compinches que tenían como objetivo quitarle sus pertenencias. El hecho ocurrió en la ciudad de Juliaca, Puno.

De acuerdo al portal de Facebook "Reportero Ciudadano", la mujer había llegado a Juliaca alrededor de la una de la mañana del pasado martes. Confiada, por el centro de la ciudad abordó un mototaxi (placa 1889-6 Z) para dirigirse a su destino final. No obstante, a la altura de la Urbanización La Capilla dos hombres más subieron al vehículo para asaltarla. Como ella oponía cierta resistencia, la amenazaron con llevarse a su hija.

"Yo bajé del carro, paré la moto y el chofer me dijo que sí estaba en servicio. Casi por la laguna temporal subieron dos hombres. Bajaron mi bolsa grande llena de ropa y se llevaron toda mi plata. Me llevo a tu hija, me amenazaron", relató Natividad.

Felizmente, miembros del Serenazgo de Juliaca se percataron de que algo raro sucedía en el mototaxi. Cuando dieron la orden de que el chofer se detenga, este no hizo caso y aceleró. Entonces, se produjo una persecución siendo finalmente capturado Percy Leonardo Huaranga (34). La mujer y su niña fueron liberadas, pero los otros dos hampones lograron huir.