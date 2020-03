Juliaca: mujer denuncia a su vecino por supuesta violación

Una joven, que asistió a un techamiento de una casa, denunció que fue abusada sexualmente por uno de sus vecinos, en la jurisdicción del centro poblado Santa María, en el distrito de San Miguel.

La agraviada de 25 años de edad refirió que el hecho ocurrió en horas de la madrugada. “Cuando salía de servicios higiénicos, mi vecino me agarró y con amenazas me llevó hasta un descampado donde me abusó”, narró.

El hecho hizo saber, en un primer momento, al juez de paz de este centro poblado, quien comunicó a los serenos y policías. La agraviada proporcionó todos los datos del presunto violador, para que sea detenido. Al parecer hubo reunión de personas en pleno Estado de Emergencia.