Luego de las últimas disposiciones del gobierno, largas filas se observan, por segundo día consecutivo, en más de 10 puntos de vacunación instalados en los distritos de Juliaca y San Miguel, en la provincia de San Román.

Desde temprano decenas de pobladores realizaban largas filas en los puntos de vacunación como en el estadio Guillermo Briceño, San Isidro, Coliseo Cubierto, Campo Ferial, colegio Comercio 32 y otros.