Madre que roció ácido a los ojos de su hijo llora por él

Noemí Isabel Mendoza Mendoza (20) lloró antes de ser detenida por la Policía Nacional del Perú para ser internada en el penal de mujeres de Lampa.

Como se sabe, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en su contra, al estar procesada por agredir a su hijo, un niño de apenas un año y siete meses de edad.

“Yo quiero mucho a mi hijo, yo quiero ayudar, su padre no me contesta, me ha bloqueado en el celular, mi papá le ha llamado, tampoco responde. No sé cómo está”, declaró ante el magistrado que lo envió a la cárcel.

“Es cierto que me he descuidado de mi hijo”, dijo en otra parte de su testimonio, sin admitir que le haya echado algún químico en el rostro, lo que, según las investigaciones, le habría causado graves lesiones al pequeño.

Como se sabe, el padre de la víctima, se encuentra en la ciudad de Lima, procurando conseguir asistencia médica para que no pierda la vista.

ANTECEDENTES. El menor de edad vivía junto a su madre, Noemí Isabel Mendoza Mendoza, en el centro poblado de Pampa Yanamayo del distrito de Alto Inamabari (Sandia). Allí la mujer maltrataba constantemente al niño.

El conviviente de Noemí Isabel también testificó en su contra, dijo que en varias ocasiones vio maltratar al infante y cuando quería defenderlo, le respondía: “no te metas, no es tu hijo”.