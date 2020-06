Nuevo gerente de Seda Juliaca no descarta implementar cambios

El CPC Manuel Zevallos Arani asumió oficialmente el cargo de la gerencia general de la Entidad Prestadora de Servicios (SEDA-Juliaca), en reemplazo del ingeniero Víctor Raúl Apaza Flores. Como primera acción fue reunirse con los funcionarios de línea y dirigentes del Sindicato de Trabajadores.

“Todavía no podemos adelantar acciones, porque primero estamos viendo cómo se encuentra esta Entidad. También se evaluará a los gerentes de línea y no se descarta realizar los cambios”, expresó.

El funcionario, quien también es exregidor de la municipalidad, manifestó que durante su gestión se priorizará la atención a los usuarios, por la que consideró que habrá mejoras en el servicio del agua. Además adelantó que darán facilidades a los usuarios que no pagaron sus recibos durante la cuarentena.