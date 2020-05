Organizaciones populares piden renuncia del director de la Diresa Puno

Los dirigentes de las organizaciones populares de Juliaca, en una reunión, abordaron diversos temas y anunciaron que hoy participarán del "cacerolazo".

Uno de los pedidos es la inmediata renuncia del Director Regional de Salud de Puno, Jorge Montesinos Espinoza y del gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Walter Paz Quispe, a quienes califican de "incapaz" e "incompetente" en la lucha contra Covid-19.

"Hasta la fecha no se ha instalado laboratorio molecular, no hay muestras, no hay equipamiento de establecimientos de salud, por esas razones y otras ya deben dejar el cargo", refirió el presidente de las Rondas Campesinas y Urbanas de San Román, Esteban Ayquipa Gutiérrez.

Durante la reunión también cuestionaron a las instituciones educativas privadas e universidades particulares por no acceder a los descuentos del 50%, exigiendo la intervención de la Dirección Regional de Educación de Puno e INDECOPI.

Los dirigentes también solicitan subsidio de los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y telefonía. Asimismo, demandan congelamiento de los intereses de los créditos bancarios y cajas municipales.

Esta reunión fue convocada por las Rondas Campesinas y Urbanas de la provincia de San Román, que contó con participación de representantes de las Cuatro Zonas, Central de Barrios de San Miguel, comerciantes de Sucmmma, estudiantes de la UANCV y otras organizaciones populares.

"Con la medida de lucha de mañana (hoy) también pedimos a las autoridades locales y regionales mayor compromiso en la lucha contra el coronavirus", refirió el presidente del Sindicato de Comerciantes, Javier Pilco Ccapa.