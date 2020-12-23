Un total de 108 candidatos al Congreso de la República se presentaron hasta la noche del 22 de diciembre al proceso de inscripción, en las instalaciones del Jurado Electoral Especial de Puno. Esta es la lista de postulantes.
PARTIDO NACIONALISTA PERUANO
ROSA LUZ MAMANI QUISPE
MARCO LARRY YUCRA LIMAHUAYA
JUANA RAMOS CCARCCASI
FELIX FRANCISCO YUCRA ROQUE
LUCELIA YULIANA CHINO QUENTA
RUBEN SEBASTIAN CALIZAYA ZEVALLOS
PERÚ LIBRE
FLAVIO CRUZ MAMANI
NANCY ROSSEL ANGLES
OSCAR ZEA CHOQUECHAMBI
MARILU ZULEMA YANARICO APAZA
WILSON RUSBEL QUISPE MAMANI
GLADIOLUZ CRUZ PACHECO
FRENTE AMPLIO
HUGO CONDORI LLANOS
ANA LUZMILA ARACAYO QUISPE
WALTER ENRIQUE MONROY PINTO
IRMA AROAPAZA CLAVITEA
ROGELIO PASCUAL QUISPE MAMANI
JOSEFA INQUILLA BELIZARIO
VICTORIA NACIONAL
PAUL APAZA COYLA
GLADYS MARUJA TORRES CONDORI
LEONIDAS SALLUCA HUARAYA
GIANNINA FIORELLA COGORNO ROQUE
ROGER CACERES BARRIONUEVO
ZAIRA ESTELA SILVA GAMBOA
RUNA
ELOY RICHART HUACOTO ALVAREZ
PAULINA ESTOFANERO VARGAS
LUIS PAUCARA PAXI
EDITA EMELDA LAURA MAMANI
FERMIN MESTAS PACOMPIA
YENI ÑACA VIZA
PARTIDO MORADO
MARTA NELLY ANCCO CHALCO DE HURTADO
RONALD MERMA MERMA
PAMELA VALERIA LUDEÑA QUILCA
EDISON RICKERTS CARI MUÑOZ
FATIMA CALDERON BUSTINZA
JUAN CARLOS LEBON RAMOS
FREPAP
HUNGRIA REYNA CALDERON MAMANI
WILEBALDO BLAIR TICONA ADUVIRI
SARA ANA LUQUE PEREZ
RAUL ANGEL ILAITA TICONA
CARLOTA ESPINOZA MALLEA
WILLY JAVIER LLANOS ALMOGUERA
ALIANZA PARA EL PROGRESO
MARIO FERNANDO BENAVENTE LLERENA
DILMA VELASQUEZ LLANO
ELVIS SANDRO CARI CANCAPA
ROXANA YANETH TIPULA MAYTA
WALTER JILAPA SANTANDER
YENY SOLIDAD QUISPE QUIQUIJANA
SOMOS PERÚ
HUGO MUÑOZ GUERRA
HERMINIA CHAMBILLA ACERO
NICOLAS LUZA FLORES
YUDY LOZA URRETA
ORLANDO QUIROZ PERALTA
MARTHA VELASQUEZ PEÑALOZA
UPP
MARITZA VALERA FLORES
SAULO NICOLAS APAZA QUISPE
DINA IRENE HANCCO HANCCO
ADRIAN SUCAPUCA PAYEHUANCA
EDITH GISELA PACORI BORDA
ALVARO PERALTA TURPO
PPC
JUAN LARICO VERA
BETTY JEANETT RAMIREZ ATENCIO DE FLORES
EDGAR JACINTO INCACARI SANCHO
ERIKA EMPERATRIZ FLORES REATEGUI
JORGE LUIS ARAPA CUTIPA
LENKA VERUSHKA ORTEGA TOLEDO
ACCIÓN POPULAR
JORGE LUIS FLORES ANCACHI
ARMIDA ISIA LARICO
ELMER QUISPE CAHUI
MARIA LOURDES LLANO FLORES
CARLOS JAVIER ZEBALLOS MADARIAGA
DANITZA FRISANCHO BERRIOS
AVANZA PAÍS
URIEL ARCANGEL CONDORI YUJRA
NILDA YANETH SUCA APAZA
LUIS MIGUEL PINO PONCE
DANERI PATRICIA SOLORZANO LUQUE
JOSE FARFAN ESTRADA
ANGELICA KARINA PACORI PARICAHUA
RENOVACIÓN POPULAR
SERGIO MAURICIO HUAMAN CERVANTES
KARIN CINTHIA LOZA ESPINOZA
GIL REIBEL CHARAJA MONTAÑO
MILAGROS YESENIA PACHECO VIZCARRA
ALEXIS MAX NIETO CCALLE
BACILIA ARPASI VELASQUEZ
DEMOCRACIA DIRECTA
JOSE AURELIO CUPI CLAROS
ANGELICA AMELIA GUILLEN GAVILAN
HENRY FELIX LINARES CORNEJO
SANDRA GISELA VELARDE RAMOS
EDWIN CALLACONDO TOMA
ALINA MORELIA TOLENTINO SALINAS
FUERZA POPULAR
FAUSTINO REYNALDO LIMACHE RIVAS
ELISA YOLANDA CHAMBILLA FLORES
MAURO VELARDE FUENTES
TERESA DE JESUS PARIONA REYNOSO
MIGUEL LARICO PARI
SINDY ROXANA RIMAY PELAEZ
PODEMOS PERÚ
WILBERT MARIANO PORTUGAL MENENDEZ
ELIZABETH EUFEMIA QUISPE ILAQUITA
PORFIRIO VARGAS QUISPE
YENNY VELASQUEZ CALLA
JORGE ENRIQUE SOTOMAYOR PERALES
DINA NATTY ROMERO SALCEDO
JUNTOS POR EL PERÚ
LUIS BUTRON CASTILLO
ELISABETH VILCA TICONA
GONZALO GREGORIO SALAS CHARCA
PATRICIA DEL CARMEN BARRA HINOJOSA
RICHARD FREDDY GONZALES SALCEDO
CRISSLEY DANITZA MUCHICA ALATA