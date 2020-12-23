En la región Puno, está es la lista de postulantes.
En la región Puno, está es la lista de postulantes.

Un total de 108 candidatos al Congreso de la República se presentaron hasta la noche del 22 de diciembre al proceso de inscripción, en las instalaciones del Jurado Electoral Especial de Puno. Esta es la lista de postulantes.

PARTIDO NACIONALISTA PERUANO

ROSA LUZ MAMANI QUISPE

MARCO LARRY YUCRA LIMAHUAYA

JUANA RAMOS CCARCCASI

FELIX FRANCISCO YUCRA ROQUE

LUCELIA YULIANA CHINO QUENTA

RUBEN SEBASTIAN CALIZAYA ZEVALLOS

PERÚ LIBRE

FLAVIO CRUZ MAMANI

NANCY ROSSEL ANGLES

OSCAR ZEA CHOQUECHAMBI

MARILU ZULEMA YANARICO APAZA

WILSON RUSBEL QUISPE MAMANI

GLADIOLUZ CRUZ PACHECO

FRENTE AMPLIO

HUGO CONDORI LLANOS

ANA LUZMILA ARACAYO QUISPE

WALTER ENRIQUE MONROY PINTO

IRMA AROAPAZA CLAVITEA

ROGELIO PASCUAL QUISPE MAMANI

JOSEFA INQUILLA BELIZARIO

VICTORIA NACIONAL

PAUL APAZA COYLA

GLADYS MARUJA TORRES CONDORI

LEONIDAS SALLUCA HUARAYA

GIANNINA FIORELLA COGORNO ROQUE

ROGER CACERES BARRIONUEVO

ZAIRA ESTELA SILVA GAMBOA

RUNA

ELOY RICHART HUACOTO ALVAREZ

PAULINA ESTOFANERO VARGAS

LUIS PAUCARA PAXI

EDITA EMELDA LAURA MAMANI

FERMIN MESTAS PACOMPIA

YENI ÑACA VIZA

PARTIDO MORADO

MARTA NELLY ANCCO CHALCO DE HURTADO

RONALD MERMA MERMA

PAMELA VALERIA LUDEÑA QUILCA

EDISON RICKERTS CARI MUÑOZ

FATIMA CALDERON BUSTINZA

JUAN CARLOS LEBON RAMOS

FREPAP

HUNGRIA REYNA CALDERON MAMANI

WILEBALDO BLAIR TICONA ADUVIRI

SARA ANA LUQUE PEREZ

RAUL ANGEL ILAITA TICONA

CARLOTA ESPINOZA MALLEA

WILLY JAVIER LLANOS ALMOGUERA

ALIANZA PARA EL PROGRESO

MARIO FERNANDO BENAVENTE LLERENA

DILMA VELASQUEZ LLANO

ELVIS SANDRO CARI CANCAPA

ROXANA YANETH TIPULA MAYTA

WALTER JILAPA SANTANDER

YENY SOLIDAD QUISPE QUIQUIJANA

SOMOS PERÚ

HUGO MUÑOZ GUERRA

HERMINIA CHAMBILLA ACERO

NICOLAS LUZA FLORES

YUDY LOZA URRETA

ORLANDO QUIROZ PERALTA

MARTHA VELASQUEZ PEÑALOZA

UPP

MARITZA VALERA FLORES

SAULO NICOLAS APAZA QUISPE

DINA IRENE HANCCO HANCCO

ADRIAN SUCAPUCA PAYEHUANCA

EDITH GISELA PACORI BORDA

ALVARO PERALTA TURPO

PPC

JUAN LARICO VERA

BETTY JEANETT RAMIREZ ATENCIO DE FLORES

EDGAR JACINTO INCACARI SANCHO

ERIKA EMPERATRIZ FLORES REATEGUI

JORGE LUIS ARAPA CUTIPA

LENKA VERUSHKA ORTEGA TOLEDO

ACCIÓN POPULAR

JORGE LUIS FLORES ANCACHI

ARMIDA ISIA LARICO

ELMER QUISPE CAHUI

MARIA LOURDES LLANO FLORES

CARLOS JAVIER ZEBALLOS MADARIAGA

DANITZA FRISANCHO BERRIOS

AVANZA PAÍS

URIEL ARCANGEL CONDORI YUJRA

NILDA YANETH SUCA APAZA

LUIS MIGUEL PINO PONCE

DANERI PATRICIA SOLORZANO LUQUE

JOSE FARFAN ESTRADA

ANGELICA KARINA PACORI PARICAHUA

RENOVACIÓN POPULAR

SERGIO MAURICIO HUAMAN CERVANTES

KARIN CINTHIA LOZA ESPINOZA

GIL REIBEL CHARAJA MONTAÑO

MILAGROS YESENIA PACHECO VIZCARRA

ALEXIS MAX NIETO CCALLE

BACILIA ARPASI VELASQUEZ

DEMOCRACIA DIRECTA

JOSE AURELIO CUPI CLAROS

ANGELICA AMELIA GUILLEN GAVILAN

HENRY FELIX LINARES CORNEJO

SANDRA GISELA VELARDE RAMOS

EDWIN CALLACONDO TOMA

ALINA MORELIA TOLENTINO SALINAS

FUERZA POPULAR

FAUSTINO REYNALDO LIMACHE RIVAS

ELISA YOLANDA CHAMBILLA FLORES

MAURO VELARDE FUENTES

TERESA DE JESUS PARIONA REYNOSO

MIGUEL LARICO PARI

SINDY ROXANA RIMAY PELAEZ

PODEMOS PERÚ

WILBERT MARIANO PORTUGAL MENENDEZ

ELIZABETH EUFEMIA QUISPE ILAQUITA

PORFIRIO VARGAS QUISPE

YENNY VELASQUEZ CALLA

JORGE ENRIQUE SOTOMAYOR PERALES

DINA NATTY ROMERO SALCEDO

JUNTOS POR EL PERÚ

LUIS BUTRON CASTILLO

ELISABETH VILCA TICONA

GONZALO GREGORIO SALAS CHARCA

PATRICIA DEL CARMEN BARRA HINOJOSA

RICHARD FREDDY GONZALES SALCEDO

CRISSLEY DANITZA MUCHICA ALATA

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