Puno: COER recomienda no acercarse a la zona donde habría caído "objeto no identificado"

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) emitió un comunicado en el que instan a la población no acercarse a la zona donde habría caído "un objeto no identificado" en la conocida área del cerro Cutimbo Grande, en el distrito de Pichanaki, Puno.

Según la institución, los pobladores no deberían acercarse al lugar para evitar una posible radiación emitida por el objeto que ha sido buscado por las entidades correspondientes.

Recordemos que la tarde del miércoles, pobladores del sector de Santa Rosa reportaron con videos e imágenes que un objeto cayó desde el cielo, sin embargo hasta el momento las autoridades dieron a conocer que no lograron hallarlo.

La Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad del Gobierno Regional de Puno, la Oficina Desconcentrada de Indeci en Puno, la Policía Nacional del Perú y la Compañía de Bomberos fueron hasta el lugar para hacer la identificación pero no encontraron la ubicación del objeto.

"Ante la no ubicación del objeto, las instituciones que acudieron a la zona recomendaron a la autoridad edil del distrito de Pichacani, retomar los trabajos de identificación y búsqueda del objeto en horas del día, entre tanto se exhortó a la población para que no se acerquen a lugar para evitar la radiación de este tipo de objetos, mientras se hacen los estudios necesarios para saber de qué se trata. Al momento no se reporta daños a la vida y salud de las personas", dice el comunicado de Facebook.