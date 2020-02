Puno: concurso CAS del sector Salud en manos de Servir

El proceso de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) ya debió realizarse a fines del año 2019 o a inicios del 2020; sin embargo, dicho concurso no se cumplió por diferentes situaciones, según el titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Jorge Alfredo Montesinos Espinoza.

El Consejo Regional aprobó que el número de plazas se sincere al 100% en las diferentes Redess; porque consideraron que los procesos tienen un tinte de corrupción. Se sugiere que el examen debe ser abierto y tomado por una universidad pública licenciada.

Por su parte, el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Puno, Walter Paz Quispe Santos, dijo que la Diresa se comprometió en entregar el informe con las plazas sinceradas al 100% hasta el día de hoy, y una vez que llegue la documentación lo elevará al pleno del ente fiscalizador regional y a Servir, para que aprueben o desaprueben si la forma como se está procediendo.

“Los directores de las Redess dicen que algunas plazas no se pueden convocar a concurso, pero no es así. Ellos son contratados bajo la Ley Servir, aquí no ganaron derechos, ya que el año pasado se declaró nulo todo el proceso”, refirió el funcionario.

Pidió a los trabajadores a entender la normativa y no pedir que se les pueda adendar hasta fines de este año.

En otro momento, indicó que él ya cumplió con todas las responsabilidades que le competen respecto al concurso y recordó que mandó un total de 16 solicitudes a la institución mayor de la salud en la región altiplánica. Dentro de ello, el pedido del cronograma y la comisión.

Se sabe que, en una reunión se habría aprobado al colegiado que llevará a cabo el proceso, pero aún no se conoce la resolución. La comisión estaría presidida por la subdirectora de la Diresa, Lourdes Guerra Cabrera.