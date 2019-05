Puno: consejero Isidro Pacohuanaco emprenderá denuncia contra Eloy Aduviri

Síguenos en Facebook

Los “Aduviriaudios”, seguirán dando que hablar. Esta vez, el consejero regional por la provincia de San Román, Isidro Pacohuanaco, anunció el emprendimiento de acciones legales en contra de Eloy Aduviri, hermano del gobernador regional.

Y es que, tras la propalación de las grabaciones, saltó el nombre del legislador sanromino. “La grabación se realizó a fines del mes de abril y el sospechoso es el señor Isidro Pacohuanaco, no sé con que intención”, comentó quien es fundador de la agrupación política Mi Región.

FUEGO CRUZADO. El fiscalizador, calificó la acusación de Eloy Aduviri como un acto de desesperación y una clara intención de desviar la atención. “La fiscalía ya debería de pronunciarse, también la procuraduría, aquí presuntamente se ha cometido un delito y eso es lo que se debe investigar, yo no tengo nada que ver con la grabación, emprenderé acciones legales”, reiteró el consejero.

Mientras tanto el procurador del Gobierno Regional de Puno, Gustavo López Llanos, indicó que emprenderá las investigaciones necesarias y por los indicios, todo hace indicar que habrá denuncias en contra de quienes protagonizaron el audio.

El abogado y especialista en gestión pública, Tirso Vargas Vargas, explicó que estamos frente a un presunto tráfico de influencias, delito en el que habrían incurrido tanto el ahora exjefe de Recursos Humanos, Néstor Pacheco Mamani, así como el hermando del gobernador Walter Aduviri.

“Yo no creo haber cometido ningún delito, no he pedido que se contrate a la señorita, por eso estoy dispuesto de dar la cara frente a cualquier denuncia que se emprenda, yo hablé como presidente del movimiento regional”, manifestó Aduviri.

Mientras tanto Pacohuanaco, lamentó la decisión de sacarlo al funcionario involucrado.

Apenas salió a la luz el audio, a través de un comunicado se dio a conocer el cambio del entonces jefe de Recursos Humanos.