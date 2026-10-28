Puno: desarticulan presunta banda criminal involucrada en robo de oro y dinero de una planta.minera

Agentes de la Sección de Investigación Criminal (SECINCRI) de Juliaca desarticularon a la presunta banda criminal denominada “Los Terribles de Lunar de Oro”. La intervención policial se ejecutó en las instalaciones de la Planta de Beneficios de la Corporación Minera Ananea S. A., ubicada en el centro poblado Cerro Lunar, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina

La acción policial de ejecutó a raíz de una denuncia formulada en la Comisaría de La Rinconada, donde se reportó que aproximadamente siete sujetos encapuchados y fuertemente armados irrumpieron durante la madrugada en la referida planta. Tras intimidar al personal de seguridad privada, los delincuentes vulneraron la caja fuerte del área administrativa para apoderarse de S/ 5,000 en efectivo y 2 kilos con 96 gramos de oro.

Como resultado de las diligencias de investigación, la Policía Nacional logró la detención de cuatro presuntos integrantes de la organización, identificados preliminarmente como: J. M. F. R. (39), alias “Búho”; J. C. C. H. (27), alias “Gallinazo”; J. C. C. (37), alias “Jota”; y B. H. M. (55), alias “Boliche”, este último de nacionalidad boliviana. A los intervenidos se les investiga por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y falsedad ideológica.

Durante la acción policial, las autoridades incautaron un teléfono celular marca ZTE y un equipo de grabación de video DVR marca Hikvision, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las pericias correspondientes.