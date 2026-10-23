El Juzgado de Investigación Preparatoria de Juli, en la provincia de Chucuito, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Charles Octavio Mamani Díaz (51), alcalde del centro poblado de Tuquina (distrito de Pomata). La autoridad municipal es investigada por la presunta comisión del delito de homicidio simple en agravio de Wilfredo Mamani Nina, quien se desempeñaba como alcalde del centro poblado de Collini.

De acuerdo con las investigaciones a cargo del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre, luego de que ambas autoridades consumieran bebidas alcohólicas e iniciaran el retorno hacia el sector de Chacachaca durante la noche. Según la versión fiscal, en el trayecto se habría producido la agresión en la que Mamani Díaz habría atacado físicamente a la víctima.

El ataque fue interceptado por la pareja y familiares del fallecido, quienes auxiliaron de emergencia a la víctima y la trasladaron a un centro médico cercano. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, Wilfredo Mamani no resistió la gravedad de sus heridas y falleció. La necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encéfalo craneano severo producto de los golpes recibidos.

Durante la audiencia, la magistrada a cargo del caso evaluó los elementos de convicción presentados por la fiscalía y concluyó que existen indicios suficientes que vinculan al imputado con el crimen. Asimismo, determinó que concurre el peligro de fuga y que la pena a imponer supera los cinco años de cárcel, por lo que ordenó su internamiento en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones.