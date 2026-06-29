En horas de la mañana de este lunes, un operativo ejecutado por efectivos policiales contra el contrabando generó momentos de tensión en la urbanización Las Américas de Juliaca, donde los agentes incautaron mercadería presuntamente de procedencia ilegal.

El operativo fue ejecutado en un inmueble del jirón Daniel Alcides Carreón. La mercadería, al parecer, fardos de ropa de segundo uso fue retirada en camionetas y un camión.

Durante el traslado, los agentes lanzaron bombas lacrimógenas y realizaron disparos al aire para dispersar a un grupo de pobladores que se concentró en el lugar e intentó frustrar la acción policial. Los moradores lanzaron piedras a los interventores.

Asimismo, las autoridades movilizaron varias unidades para transportar la mercadería incautada hasta las instalaciones de Aduanas, donde será sometida a las diligencias correspondientes para determinar su procedencia y el valor.

Los policías detuvieron a tres personas para seguir con las investigaciones. Algunos periodistas fueron agredidos por allegados de presuntos contrabandistas.