La Contraloría General de la República, al realizar la inspección de equipos de seguridad adquiridos para el personal de la subgerencia de Limpieza Pública y Recolección de la Municipalidad Provincial de Puno, encontró riesgos críticos.

Refieren que, hubo incumplimiento de las especificaciones técnicas en el contrato, como por ejemplo la ausencia de cintas reflectivas y logotipos en los chalecos, la falta de cintas reflectivas en los ponchos, el color incorrecto de las casacas y la ausencia de cintas reflectivas en las casacas térmicas.

A pesar de reconocer que dos de los productos no cumplían con las especificaciones, el responsable de Almacén Central aceptó el resto de los bienes y otorgó plazos de corrección que no estaban justificados, lo que podría resultar en la no aplicación de penalizaciones por retraso en la prestación de los servicios. El contrato fue adjudicado a un contratista por un monto de 419 mil 900 soles.

Además, se observa un incumplimiento de las especificaciones técnicas en la recepción de bienes, específicamente con respecto a los ponchos impermeables con capucha en las tallas L y XL. El contratista entregó 400 ponchos en lugar de las 200 unidades requeridas, esto de acuerdo al acta N°022-2023-CG/OC0463 donde se consigna que solo entregó 200 unidades en las tallas L y XL.