La provincia puneña de Sandia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ricardo Quispe Calizaya, alcalde de la municipalidad distrital de Quiaca, quien perdió la vida en un trágico accidente vehicular. La noticia ha causado conmoción y profundo pesar entre los pobladores de la selva puneña, así como entre las autoridades regionales y locales que conocían su labor al frente del municipio.

De acuerdo con los reportes preliminares, el burgomaestre emprendió viaje el día de ayer con destino a la ciudad de Juliaca a bordo de su camioneta. Sin embargo, a pocos kilómetros de haber partido de Quiaca y por causas que aún son materia de investigación, el vehículo sufrió un despiste y cayó a las profundas aguas del río Miraflores.

Luego de intensas labores de búsqueda desplegadas en la zona, el cuerpo sin vida de la autoridad edil fue hallado la mañana de este viernes. Las autoridades competentes, junto a efectivos de la Policía Nacional y representante del Ministerio Público, se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias pertinentes y esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el fatal accidente.

La partida intempestiva de Quispe Calizaya deja un vacío irreparable en su comunidad. Diversas instituciones y ciudadanos han expresado sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y a toda la población de Quiaca, uniéndose en solidaridad ante esta lamentable pérdida para la provincia. Mientras autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del siniestro.