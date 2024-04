Triste final de un hombre de 40 años de edad, aproximadamente, quien fue hallado sin vida en las inmediaciones del estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca. Se trata de José Manuel Chavez Porres.

Los exalumnos del colegio Santa Catalina de Juliaca narraron que Chavez Porres quedó huérfano desde que tenía tres meses de nacido, por lo que fue adoptado por las religiosas de la Congregación de Dominicas Santa Rosa de Lima. Desde pequeño fue criado dentro de este colegio y era muy conocido por todos los estudiantes, exalumnos, padres de familia y docentes de esta institución educativa

Señalaron que hasta el año 2008 laboró como trabajador administrativo del colegio Santa Catalina, sin embargo, por razones aún no detalladas, fue despedido por las nuevas promotoras de esta institución, dijeron. “Desde que fue despedido, José Manuel entró en desesperación y depresión. Se sabía que no tenía dinero para resguardarse bajo un techo, menos para sus alimentos”, dijo un ex alumno.

También narraron que parte de su sueldo como personal administrativo habrían entregado a otra persona, quien posteriormente no quería devolver el dinero que ascendería a varios miles de soles.

La directora y las hermanas de la congregación y el pleno de maestros y administrativos del colegio Santa Catalina, expresaron su más profundo pesar por el sensible fallecimiento Chavez Porres. Sin embargo, las autoridades todavía no esclarecieron las causas de la muerte.





