Miles de danzarines provenientes de las diferentes partes de la región, este sábado y domingo se concentran en la ciudad de Puno, participando en el concurso de danzas originarias en honor a la Virgen de la Candelaria, la festividad más importante del país.
El estadio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) es el escenario de este acontecimiento cultural. Los danzarines harán deleitar al público, entre ellos turistas nacionales y extranjeros, que se dan cita desde temprano en el escenario deportivo. En su mayoría con trajes típicos, los danzantes, posteriormente, recorrerán por las diferentes calles de la ciudad.
En el primer día de concurso (hoy) participan 70 agrupaciones folclóricas y el domingo (día central de la Virgen) lo harán 71 conjuntos. La ruta de la veneración es por el jirón Jorge Basadre, avenida Floral, avenida Simón Bolívar y el jirón Banchero Rossi.
Igualmente se realizan diversos actos religiosos en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad de Puno. En horas de la mañana de este sábado se realizó la misa de alba con participación de alferados y fieles.
ORDEN DE PRESENTACIÓN DE CONJUNTOS DEL PRIMER DÍA DE CONCURSO DE DANZAS ORIGINARIAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA
EXHIBICIÓN: SOCIEDAD CULTURAL 9 DE AGOSTO PERKA – DISTRITO DE PLATERÍA
1. CENTRO DE ARTE Y FOLKLORE TAMBULLA NUEVA EXPRESIÓN
2. CONJUNTO CARNAVAL DEL DISTRITO DE MAÑAZO - IRRIGACIÓN CAHUALLA
3. CONJUNTO DE ZAMPOÑAS “EXPRESIÓN CULTURAL OCOÑA - ILAVE”
4. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA
5. CONJUNTO FOLCLÓRICO KAJCHAS CHITA SEÑALACUY ORURILLO - MELGAR
6. KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCAHUA ORURILLO - MELGAR
7. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA ACCEA - AZÁNGARO
8. CONJUNTO FOLCLÓRICO CARNAVAL DE ANGARÁ - VILA VILA LAMPA
9. CONJUNTO ARTE FOLKLÓRICO NUEVA GENERACIÓN KAJELOS DEL C.P. MARCA ESQUEÑA - ACORA
10. ASOCIACIÓN WIFALAS DE SAN FERNANDO DE SAN JUAN DE SALINAS
11. SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL MERCEDES ACHACHI - VILQUECHICO
12. CONJUNTO CHACAREROS JATHA KATUS MOLINO KAPIA - ZEPITA
13. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MACHU-THINKAY SANTA LUCIA - LAMPA
14. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MISTURITAS ATUNCOLLA - SILLUSTANI
15. AGRUPACIÓN JUVENIL NUEVO AMANECER SIKURIS “INTI MARKA” - COATA
16. CONJUNTO PINKILLADAS LUQUE PANKARA DE DESAGUADERO
17. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA - AZÁNGARO
18. EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA
19. FESTIVIDAD DE LA SOLTERA Y LARQA LLANKAY DE LA COMUNIDAD DE LLUCO LLOQUE DEL DISTRITO DE LLOQUE-MOQUEGUA
20. ASOCIACIÓN CULTURAL CHACAREROS DE CARITAMAYA - ACORA
21. ASOCIACIÓN JUVENIL SIKURIS KANTUTAS ROJAS C.P. DE ISAÑURA DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO
22. CONJUNTO CARNAVAL “LAWA K’UMUS” DE VILLA SOCCA - ACORA
23. CARNAVAL ALTO ANTALLA PALCA - LAMPA
24. TALLER DE ARTE POPULAR YAWAR INKA - JULIACA
25. CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE - CHUCUITO
26. CONJUNTO JUVENTUD K’AJELO SAN JUAN DE DIOS - PICHACANI
27. CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCÁ - ACORA
28. SIKURIS CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL KENACUTURI - CABANILLAS
29. KAJCHAS DE SANTA ROSA
30. ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CARNAVAL DE PUSI - HUANCANÉ
31. CENTRO DE CULTURA ANDINA “VARADOS DE ICHU”
32. ZAMPOÑITAS NUEVO IMPACTO - ACORA
33. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE TIQUILLACA
34. SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI
35. ASOCIACIÓN CULTURAL UNUCAJAS DEL DISTRITO DE SAN JOSE - AZANGARO
36. ASOCIACIÓN CULTURAL DE LURIGUAYOS AUTÉNTICOS RIVALES DE AYCHUYO - YUNGUYO
37. ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS “FUERZA JOVEN”
38. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DEL DISTRITO SANTIAGO DE PUPUJA - AZÁNGARO
39. ASOCIACIÓN ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO - CHAMACUTA - ACORA
40. ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE DE AZÁNGARO
41. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CULTURAL “ALPAQUEROS DE CULTA” - ACORA
42. ASOCIACIÓN CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE - ZONA LAGO - ACORA
43. GUERREROS HACH’AKALLAS DE ORURO CRUCERO - CARABAYA
44. KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO - PICHACANI LARAQUERI
45. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL C.P. CHUCAHUACAS CHUPA - AZÁNGARO
46. ASOCIACIÓN CULTURAL TRADICIONAL K’AJCHAS DE URINSAYA CRUCERO
47. ASOCIACIÓN CULTURAL SICURIS SUMA CHUYMA DE MOLLOCO - ACORA
48. ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA - PLATERIA
49. ASOCIACIÓN CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA - CHUCUITO
50. DANZA ASOCIACIÓN CULTURAL ORIGINARIOS HACH’AKALLAS USICAYOS - CARABAYA
51. ASOCIACIÓN DE ARTE Y CULTURA “CARNAVAL DE CHUCUITO”
52. CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI DE LACACHI ZONA ALTA ACORA
53. LOS TURCOS DE CABANILLA - LAMPA
54. CONJUNTO CARNAVAL DE ICHUÑA - MOQUEGUA
55. CONJUNTO PAPA TARPUY ALTO CATACHA - LAMPA
56. AGRUPACIÓN CULTURAL UNUCAJAS SANTA CRUZ JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZÁNGARO
57. AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTÓCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA
58. ASOCIACIÓN CENTRAL PULIPULIS DE TARACO
59. KAJELOS ASOCIACIÓN CULTURAL “ESTUDIANTES LARAQUERI” - ACEL
60. ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA “KCAJCHAS DE CARACARA” NICASIO LAMPA
61. GRUPO DE ARTE FOLCLÓRICO JUVENTUD ZAMPOÑAS Y SIKURIS 8 DE DICIEMBRE - LAMPA
62. AWATIRIS SANTIAGO VISCACHANI CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA - PUNO
63. ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE - ILAVE
64. SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL CAFÉ PALLAY DE LAS YUNGAS DE SAN JUAN DEL ORO
65. CONJUNTOS AUTÓCTONOS KAHUIRIS TAJQUINA CHUCUITO
66. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS 12 DE JULIO INCHUPALLA - HUANCANÉ
67. CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI - ACORA
68. CARNAVAL AUTÓCTONO DE LA PARCIALIDAD SUATIA PALCA - LAMPA
69. CONJUNTO AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYOCUYO - SANDIA
70. CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE PAUCARCOLLA