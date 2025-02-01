El estadio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) es el escenario de este acontecimiento cultural.
El estadio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) es el escenario de este acontecimiento cultural.

Miles de danzarines provenientes de las diferentes partes de la región, este sábado y domingo se concentran en la ciudad de Puno, participando en el concurso de danzas originarias en honor a la Virgen de la Candelaria, la festividad más importante del país.

El estadio de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) es el escenario de este acontecimiento cultural. Los danzarines harán deleitar al público, entre ellos turistas nacionales y extranjeros, que se dan cita desde temprano en el escenario deportivo. En su mayoría con trajes típicos, los danzantes, posteriormente, recorrerán por las diferentes calles de la ciudad.

En el primer día de concurso (hoy) participan 70 agrupaciones folclóricas y el domingo (día central de la Virgen) lo harán 71 conjuntos. La ruta de la veneración es por el jirón Jorge Basadre, avenida Floral, avenida Simón Bolívar y el jirón Banchero Rossi.

Igualmente se realizan diversos actos religiosos en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad de Puno. En horas de la mañana de este sábado se realizó la misa de alba con participación de alferados y fieles.

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE CONJUNTOS DEL PRIMER DÍA DE CONCURSO DE DANZAS ORIGINARIAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA CANDELARIA

EXHIBICIÓN: SOCIEDAD CULTURAL 9 DE AGOSTO PERKA – DISTRITO DE PLATERÍA

1. CENTRO DE ARTE Y FOLKLORE TAMBULLA NUEVA EXPRESIÓN

2. CONJUNTO CARNAVAL DEL DISTRITO DE MAÑAZO - IRRIGACIÓN CAHUALLA

3. CONJUNTO DE ZAMPOÑAS “EXPRESIÓN CULTURAL OCOÑA - ILAVE”

4. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CARNAVAL DE JAYLLIHUAYA

5. CONJUNTO FOLCLÓRICO KAJCHAS CHITA SEÑALACUY ORURILLO - MELGAR

6. KAJCHAS CRUZ TARPACUY ICHUCAHUA ORURILLO - MELGAR

7. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE ESMERALDA ARAPA ACCEA - AZÁNGARO

8. CONJUNTO FOLCLÓRICO CARNAVAL DE ANGARÁ - VILA VILA LAMPA

9. CONJUNTO ARTE FOLKLÓRICO NUEVA GENERACIÓN KAJELOS DEL C.P. MARCA ESQUEÑA - ACORA

10. ASOCIACIÓN WIFALAS DE SAN FERNANDO DE SAN JUAN DE SALINAS

11. SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL MERCEDES ACHACHI - VILQUECHICO

12. CONJUNTO CHACAREROS JATHA KATUS MOLINO KAPIA - ZEPITA

13. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MACHU-THINKAY SANTA LUCIA - LAMPA

14. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL MISTURITAS ATUNCOLLA - SILLUSTANI

15. AGRUPACIÓN JUVENIL NUEVO AMANECER SIKURIS “INTI MARKA” - COATA

16. CONJUNTO PINKILLADAS LUQUE PANKARA DE DESAGUADERO

17. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE CHUPA - AZÁNGARO

18. EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS INMORTALES HATUN JACHAS PUTINA

19. FESTIVIDAD DE LA SOLTERA Y LARQA LLANKAY DE LA COMUNIDAD DE LLUCO LLOQUE DEL DISTRITO DE LLOQUE-MOQUEGUA

20. ASOCIACIÓN CULTURAL CHACAREROS DE CARITAMAYA - ACORA

21. ASOCIACIÓN JUVENIL SIKURIS KANTUTAS ROJAS C.P. DE ISAÑURA DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO

22. CONJUNTO CARNAVAL “LAWA K’UMUS” DE VILLA SOCCA - ACORA

23. CARNAVAL ALTO ANTALLA PALCA - LAMPA

24. TALLER DE ARTE POPULAR YAWAR INKA - JULIACA

25. CONJUNTO CHACALLADA POTOJANI GRANDE - CHUCUITO

26. CONJUNTO JUVENTUD K’AJELO SAN JUAN DE DIOS - PICHACANI

27. CONFRATERNIDAD NEGRITOS DE CCACCÁ - ACORA

28. SIKURIS CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL KENACUTURI - CABANILLAS

29. KAJCHAS DE SANTA ROSA

30. ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA CARNAVAL DE PUSI - HUANCANÉ

31. CENTRO DE CULTURA ANDINA “VARADOS DE ICHU”

32. ZAMPOÑITAS NUEVO IMPACTO - ACORA

33. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE TIQUILLACA

34. SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS WARA WARA WAYRAS HUATASANI

35. ASOCIACIÓN CULTURAL UNUCAJAS DEL DISTRITO DE SAN JOSE - AZANGARO

36. ASOCIACIÓN CULTURAL DE LURIGUAYOS AUTÉNTICOS RIVALES DE AYCHUYO - YUNGUYO

37. ASOCIACIÓN CULTURAL DE SIKURIS “FUERZA JOVEN”

38. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL DE SANTIAGO DEL DISTRITO SANTIAGO DE PUPUJA - AZÁNGARO

39. ASOCIACIÓN ARTE Y CULTURA KAJELOS DE YUNGUYO - CHAMACUTA - ACORA

40. ASOCIACIÓN CULTURAL SANGRE INDOMABLE DE AZÁNGARO

41. ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA CULTURAL “ALPAQUEROS DE CULTA” - ACORA

42. ASOCIACIÓN CULTURAL CHACAREROS FUERZA AYMARA YANAQUE - ZONA LAGO - ACORA

43. GUERREROS HACH’AKALLAS DE ORURO CRUCERO - CARABAYA

44. KAJELOS SAN SANTIAGO DE VILUYO - PICHACANI LARAQUERI

45. ASOCIACIÓN CULTURAL CARNAVAL CHAKU DEL C.P. CHUCAHUACAS CHUPA - AZÁNGARO

46. ASOCIACIÓN CULTURAL TRADICIONAL K’AJCHAS DE URINSAYA CRUCERO

47. ASOCIACIÓN CULTURAL SICURIS SUMA CHUYMA DE MOLLOCO - ACORA

48. ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL CARNAVAL DE CCOTA - PLATERIA

49. ASOCIACIÓN CULTURAL SIKURIS KALACAMPANA - CHUCUITO

50. DANZA ASOCIACIÓN CULTURAL ORIGINARIOS HACH’AKALLAS USICAYOS - CARABAYA

51. ASOCIACIÓN DE ARTE Y CULTURA “CARNAVAL DE CHUCUITO”

52. CENTRO CULTURAL CARNAVAL AYARCACHI DE LACACHI ZONA ALTA ACORA

53. LOS TURCOS DE CABANILLA - LAMPA

54. CONJUNTO CARNAVAL DE ICHUÑA - MOQUEGUA

55. CONJUNTO PAPA TARPUY ALTO CATACHA - LAMPA

56. AGRUPACIÓN CULTURAL UNUCAJAS SANTA CRUZ JOSÉ DOMINGO CHOQUEHUANCA - AZÁNGARO

57. AGRUPACIÓN SOCIEDAD CULTURAL AUTÓCTONO SIKURIS WILA MARCA DE CONIMA

58. ASOCIACIÓN CENTRAL PULIPULIS DE TARACO

59. KAJELOS ASOCIACIÓN CULTURAL “ESTUDIANTES LARAQUERI” - ACEL

60. ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA “KCAJCHAS DE CARACARA” NICASIO LAMPA

61. GRUPO DE ARTE FOLCLÓRICO JUVENTUD ZAMPOÑAS Y SIKURIS 8 DE DICIEMBRE - LAMPA

62. AWATIRIS SANTIAGO VISCACHANI CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA - PUNO

63. ASOCIACIÓN DE EXPRESIÓN CULTURAL JUVENIL 29 DE SETIEMBRE - ILAVE

64. SOCIEDAD DE EXPRESIÓN CULTURAL CAFÉ PALLAY DE LAS YUNGAS DE SAN JUAN DEL ORO

65. CONJUNTOS AUTÓCTONOS KAHUIRIS TAJQUINA CHUCUITO

66. CENTRO DE EXPRESIÓN CULTURAL SIKURIS 12 DE JULIO INCHUPALLA - HUANCANÉ

67. CONJUNTO VICUÑITAS DE COLLINI - ACORA

68. CARNAVAL AUTÓCTONO DE LA PARCIALIDAD SUATIA PALCA - LAMPA

69. CONJUNTO AUTÉNTICOS AYARACHIS TAWANTIN AYLLU CUYOCUYO - SANDIA

70. CONJUNTO FOLKLÓRICO CARNAVAL DE PAUCARCOLLA

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