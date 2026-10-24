Puno: La provincia de San Román con su capital Juliaca celebra su primer centenario

Con una variedad de actividades culturales, sociales y actos oficiales, la provincia de San Román con su capital Juliaca, celebra hoy su primer centenario, consolidándose como el principal motor económico y el eje comercial más dinámico del Sur del país.

HISTORIA

La provincia de San Román fue creada oficialmente el 6 de septiembre de 1926 mediante la Ley N.º 5463, promulgada por el entonces presidente Augusto B. Leguía, tras décadas de gestiones por parte de sus autoridades y ciudadanos. El nombre de la provincia fue bautizado en honor a Miguel de San Román, ilustre expresidente de la República nacido en Puno.

Aunque la fecha legal de creación es el 6 de septiembre, históricamente la población celebra su día central el 24 de octubre, conmemorando la fecha en que se realizó la inauguración oficial de la provincia, según los historiadores.

Actualmente, San Román está conformada por los distritos: Juliaca, Cabana, Cabanillas, Caracoto y San Miguel. Se estima que la provincia alberga a cerca de medio millón de habitantes, de los cuales más del 80 % se concentra en la zona urbana de Juliaca, convirtiéndola en la urbe más poblada e importante de la región Puno.

DESAFÍOS

A pesar de su pujanza económica y crecimiento demográfico, historiadores y analistas locales concuerden que los primeros 100 años de la provincia también han traído consigo un aumento en sus necesidades básicas e infraestructura urbana.

Entre las principales problemáticas que demandan una solución urgente por parte de las autoridades destacan el ordenamiento del comercio informal y transporte público, además de la gestión integral de residuos sólidos, el combate a la inseguridad ciudadana y el cierre de brechas en el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, carencia que aún afecta a un amplio sector de la población.

ACTIVIDADES

Las celebraciones por el centenario iniciaron desde la madrugada con la tradicional “Gran Tokoreada: Amanecer Calcetero”, donde miles de escolares y docentes de centros educativos recorrieron las principales calles y la Plaza de Armas de Juliaca al ritmo de la danza denominado “qashwa”, interpretado normalmente por las agrupaciones: Los Machuaychas y Chiñipilcos.

La jornada oficial continua con la participación de las principales autoridades locales y regionales en la misa Te Deum, el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera de Juliaca, que concluirá con la Sesión Solemne en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de San Román.