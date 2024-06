“Karma existe”, dijeron los testigos. Un presunto ladrón dejó de existir tras el despiste de un mototaxi robado en circunstancias que fugaba por la carretera Juliaca-Puno, a la altura de la comunidad de Chillora, en el distrito de Caracoto.

El mototaxista de nombre Edwin narró que a las 5:30 de la mañana de este jueves, en el sector de Pedro Vilcapaza de Juliaca, un sujeto tomó sus servicios para que lleve hasta la plaza principal, sin embargo, en el trayecto el sospechoso entregó 20 soles y pidió su cambio.

El chofer se detuvo en la avenida Circunvalación y entró al grifo San José a cambiar el billete, cuya circunstancia fue aprovechada por el individuo para llevarse la unidad menor con rumbo desconocido.

“En la mañana me robaron la moto en el grifo San José cuando me hacía cambiar el billete de 20 soles. De pronto arrancó mi moto y corrí a su atrás, pero no pude alcanzar”, narró el mototaxista. Luego de algunos minutos recibió una llamada telefónica de los policías y se enteró que el presunto delincuente había fallecido tras el despiste del mototaxi.

Los policías de Caracoto y el dueño del mototaxi llegaron al lugar y encontraron la unidad a un costado de la carretera. En el interior del siniestrado vehículo estaba el cuerpo sin vida del sujeto de nombre Julio César Q.C. (40), quien habría robado la unidad menor.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y trasladaron a la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla de Juliaca. Además, se constató que la unidad menor terminó con daños materiales.