El juzgado Colegiado Supraprovincial de San Román condenó a 6 años y 10 meses de prisión al ciudadano Martín Trujillo Condori (39), quien fue detenido transportando cajetillas de cigarros de diversas marcas extranjeras, cuyo valor asciende a 8 millones 643 mil 240 soles, incurriendo en el delito de contrabando.

En el juicio oral se conoció que la detención se produjo el 9 de junio del año en curso, tras una persecución policial que culminó en un grifo del centro poblado Ayabacas, distrito de San Miguel (San Román), en circunstancias que Trujillo Condori realizaba maniobras temerarias a bordo del camión de placa Z3A-807.

Durante aquella intervención, los agentes hallaron la unidad repleta de cajas con cigarrillos, y al solicitar la documentación, Trujillo Condori no supo sustentar la posesión de dicha mercadería, por ello, procedieron con su detención y trasladaron la unidad al almacén de aduanas para las diligencias.

Por estas consideraciones los magistrados Carlos Arturo Arias Arenas, Eloy Huber Huaranca Rodríguez y Luis Yerson Charaja Cruz, que integran este Juzgado Colegiado, dispusieron que el sentenciado cumpla su condena en el penal de Juliaca hasta el año 2033, además pagará 40 mil soles como reparación civil.

Cabe mencionar que, dentro de esta investigación, también se implicó al ciudadano Edgar Velásquez Roque, quien es propietario del vehículo intervenido; no obstante, su juzgamiento se realizará una vez que sea capturado por la autoridad policial. En tanto, la mercadería fue decomisada.