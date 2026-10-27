Tragedia. Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes, dejó como saldo al menos tres personas fallecidas y dos heridos en la carretera que conecta Sandia con el paraje Huancaluque, en la selva puneña.

Según información preliminar, la camioneta con placa de rodaje A4L-819 que se desplazaba desde la localidad de Quiquira con destino a la ciudad de Sandia, por motivos que aún son materia de investigación, se despistó y cayó al río.

Entre las víctimas mortales se encontraría el conductor del vehículo, identificado como Javier L.A., quien habría perecido en el lugar de los hechos junto a otros dos ocupantes cuyas identidades aún no fueron reveladas.

En tanto, los equipos de rescate y las autoridades locales lograron socorrer a una mujer de nombre Miriam, quien resultó herida con lesiones leves y fue trasladada para recibir atención médica hasta el establecimiento de salud de la zona.

Los policías y el fiscal de turno llegaron al lugar del siniestro con el objeto de realizar las diligencias de levantamiento de los cadáveres, además de iniciar con las diligencias con el objeto de determinar la causa de este fatal accidente de tránsito.