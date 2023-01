De acuerdo con cifras de Sunat analizadas por ComexPerú, las exportaciones totales del Perú entre los meses de enero y noviembre de 2022 registraron un valor de US$ 57 mil 384 millones. De las regiones más afectadas por las protestas, Ica, Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y Ayacucho registraron, en suma, un valor de US$ 17 mil 694 millones en 2022, lo que significa aproximadamente un 31% de nuestras exportaciones totales en dicho periodo analizado.

En comparación con los resultados del mismo periodo 2021, en conjunto, se registró una caída del 6.1%, lo que contrasta con el crecimiento del 59% que registraron en 2020. Respecto al desempeño individual, a excepción de Arequipa, que creció un 9.7%, se registraron caídas en la mayoría de las regiones. En primer lugar, está ubicada Apurímac (valor exportado: US$ 2,010 millones; -33.2%), luego le siguen Puno (US$ 1,757 millones; -19%), Cusco (US$ 1,905 millones; -8.5%) y Ayacucho (US$ 722 millones; -3.7%).

“Las acciones violentas detrás de las protestas vienen afectando seriamente el desenvolvimiento de diversas actividades económicas, entre ellas las de comercio exterior, porque han entorpecido la distribución de mercancías de miles de empresas de todos los tamaños, lo cual afecta a miles de trabajadores y sus familias, así como le resta competitividad y atractivo al país en su conjunto”, señaló ComexPerú.

En cuanto a los principales destinos de exportación, China, EE. UU., Japón y Canadá fueron los más importantes para las exportaciones departamentales. Por ejemplo, Ica mantuvo una mayor interacción con China, hacia donde realizó envíos por US$ 2,151 millones en el periodo analizado. Le siguen EE. UU. (US$ 1,106 millones), Japón (US$ 903 millones), Corea del Sur (US$ 289 millones) y Países Bajos (US$ 279 millones).

De igual manera, Arequipa reafirma sus lazos comerciales con China, su principal destino exportador, donde realizó envíos por US$ 2,237 millones. Le siguen Japón (US$ 770 millones), EE. UU. (US$ 579 millones), Canadá (US$ 489 millones) y Suiza (US$ 314 millones). En términos generales, la evolución de exportaciones a China, a nivel departamental, es la más favorable, ya que son ocho los departamentos en los que este país genera los mayores ingresos por exportación.

Los productos tradicionales, sin duda, son los que mayores ingresos generan para la mayoría de los departamentos. La minería es el principal sector exportador de los ubicados en la zona sur del país, que son los más afectados por los últimos actos violentistas y en donde el sector tradicional representa casi en su totalidad de participación de las exportaciones

Envíos

Destacan nuestros envíos de minerales de cobre y sus concentrados, por parte de Arequipa, Apurímac y Cusco, lo que significó un valor exportado de US$ 3,118 millones (+3.3%), US$ 1,868 millones (-32.7%) y US$ 1,796 millones (-10%) respectivamente. Mientras que en el caso de Puno se destaca el envío de oro por un valor de US$ 1,696 millones, seguido por Arequipa, por un valor de US$ 1,066 millones. Por su parte, Ica se destaca por los envíos de minerales de hierro (US$ 1,512 millones), seguido por las demás gasolinas (US$ 925 millones). En el caso de los envíos no tradicionales, la canasta exportadora dista entre departamentos del norte y el sur del país.

No obstante, Ica se destaca también por sus exportaciones no tradicionales, que representan el 32% del total exportado por dicho departamento, con un valor de US$ 1,895 millones en el periodo analizado. Entre los productos más destacados del rubro figuran los envíos de uvas frescas (US$ 494 millones), paltas (US$ 140 millones) y espárragos (US$ 118 millones).